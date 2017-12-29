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中央社

毒品防制 陳菊：拯救下一代的工作

中央社2017/12/29 15:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄29日電）高雄市長陳菊今天主持高雄市政府毒品防制局揭牌典禮時說，毒品防制是拯救下一代的工作，救一個人救一個家庭，用最嚴肅心情成立毒防局，希望擘劃高雄為無毒家園、宜居城市。

高雄市政府規劃民國107年1月1日率全國之先，成立毒品防制局，首任局長宋孔慨，設有三科一室，包括「綜合規劃科」、「研究預防科」、「輔導處遇科」及「秘書室」。

陳菊表示，從103年起高雄在中央聯合視導考評上一直為特優，在毒品防制上感謝司法單位專業協助，也感謝議會全體大力支持，將統籌高雄市毒品防制策略單位整合，率全國之先成立毒品防制局，執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」及結合「緝毒」四大工作區塊。

陳菊說，未來優先建置智慧資訊平台，利用大數據分析，運用在實證基礎上，統籌規劃毒品防制工作，避免多頭馬車。透過環境預防、廣泛預防、選擇預防、指標預防到特定預防的策略模式，規劃長遠治本的防制工作並與國際接軌。

陳菊說，毒防局結合「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」擴大社區團體、社會企業的參與及資源投注，讓藥癮問題去標籤化，形塑健康與多元的生活型態，建構多元、全面的預防輔導、戒癮處遇與社會復歸服務網絡。

陳菊表示，台灣毒品的泛濫造成社會危害，使國家失去競爭力，投注量能勢在必行，毒品不只是毒品問題，而是生命的議題，希望毒防局的成立，讓中央、地方、民間共同合作，建構友善的支持環境，幫助年輕人拒毒，讓下一代不放棄自己，活出價值與希望。

宋孔慨曾任高雄市政府警察局保安大隊長、主任秘書、副局長等職，今年7月由副局長退休。1061229

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