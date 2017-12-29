毒品防制 陳菊：拯救下一代的工作

（中央社記者陳朝福高雄29日電）高雄市長陳菊今天主持高雄市政府毒品防制局揭牌典禮時說，毒品防制是拯救下一代的工作，救一個人救一個家庭，用最嚴肅心情成立毒防局，希望擘劃高雄為無毒家園、宜居城市。

高雄市政府規劃民國107年1月1日率全國之先，成立毒品防制局，首任局長宋孔慨，設有三科一室，包括「綜合規劃科」、「研究預防科」、「輔導處遇科」及「秘書室」。

陳菊表示，從103年起高雄在中央聯合視導考評上一直為特優，在毒品防制上感謝司法單位專業協助，也感謝議會全體大力支持，將統籌高雄市毒品防制策略單位整合，率全國之先成立毒品防制局，執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」及結合「緝毒」四大工作區塊。