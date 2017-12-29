康那香不織布創意王國　觀光工廠新館啟用

佔地800平方公尺「康那香不織布創意王國」觀光工廠新館今（29）日開幕啟用，除首推防治PM2.5口罩新品發表，也祭出即日起至6月底之觀光工廠營收1.5％金額，捐贈給南市北區家扶中心做公益，台南市長李孟諺直誇戴榮吉董事長不愧是最貼心的男人，期許帶動地方發展。
「康那香不織布創意王國」觀光工廠新館，以蛤蠣造型發想的白色流線建築外觀，融入將軍區濱海特色，極具在地意涵、不失新穎格局，在這裡，除了可以更進一步認識不織布的發展與應用和相關產品，也提供DIY遊程讓遊客體驗。
李孟諺致詞指出，康那香企業，從民國58年創業，製作相關的嬰兒、嬰婦的用品，所以戴董被封為最貼心的男人，也是最懂女人心的男人，這幾年，康那香企業跨足環保領域，成功開發防治PM2.5的口罩，這是革命性的產品，值得大家期待。
李市長進一步指出，康那香企業，除了在台南創造許多的就業機會，開發出多項的產品、暢銷全國外，也配合政府政策，設置觀光工廠，今日觀光工廠新館落成，特色建築，還是出自蔡宜璋建築師之手，非常有創意、非常有特色的觀光工廠。
李孟諺也稱許戴榮吉，對於公益不遺餘力，包括在宗教、教育、及社會福利等方面的付出，所以賴院長在前往行政院就職前，特地在最後一次的市政會議，頒發卓越市民給戴董事長，感謝他長年來對台南市的付出跟關心。
戴榮吉指出，康那香即將在明年屆滿50年，能一直在市場生存的不二法則，唯有堅持品質一定要保持最好，從1990年至今，康那香一直維持在全球40大不織布公司排行榜內，對於研發新產品的用心更是不在話下，平均每一年投資近200萬美金，今日新館啟用，為感謝各界的支持，即日起至明年1月1號止，康那香產品一律8折，又即日起至明年6月底止，觀光工廠營收的1.5%收入將捐贈給家扶中心做公益。