康那香不織布創意王國　觀光工廠新館啟用

佔地800平方公尺「康那香不織布創意王國」觀光工廠新館今（29）日開幕啟用，除首推防治PM2.5口罩新品發表，也祭出即日起至6月底之觀光工廠營收1.5％金額，捐贈給南市北區家扶中心做公益，台南市長李孟諺直誇戴榮吉董事長不愧是最貼心的男人，期許帶動地方發展。

「康那香不織布創意王國」觀光工廠新館，以蛤蠣造型發想的白色流線建築外觀，融入將軍區濱海特色，極具在地意涵、不失新穎格局，在這裡，除了可以更進一步認識不織布的發展與應用和相關產品，也提供DIY遊程讓遊客體驗。

李孟諺致詞指出，康那香企業，從民國58年創業，製作相關的嬰兒、嬰婦的用品，所以戴董被封為最貼心的男人，也是最懂女人心的男人，這幾年，康那香企業跨足環保領域，成功開發防治PM2.5的口罩，這是革命性的產品，值得大家期待。