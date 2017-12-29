台股2017總市值增4.12兆　每位股民賺逾130萬

去（2016）年台股封關日大漲100點、以9253點作收，而今年封關日收盤上漲75.22點，收在10642點，累計全年漲約1389點，漲幅達15%，也創下台股史上首度萬點封關紀錄，而今年日均量站穩超過新台幣1000億元，較去年的775億元成長約30%。

台股2017年今（29）日封關，收盤上漲75.22點，收在10642點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元，年線再度收紅，更創下台股史上首度萬點封關紀錄。而今年上市公司總市值增加4.12兆元，若以截至12月底有交易人數約310萬人來算，今年平均每位股民賺近133萬元。

今年上市公司總市值自去年的27.2兆元，成長到今年的31.32兆元，增加4.12兆元，若以截至12月22日有交易人數約310萬人來算，今年平均每位股民賺近133萬元。若以截至11月底開戶人數約997萬人來算，今年平均每位股民則賺41.3萬元。

全球經濟情勢呈現復甦態勢，也帶動台灣對外貿易表現，有基本面加持、企業獲利提升，也讓台股在今年5月底攻上萬點，並自8月底以來一路穩步在萬點之上，11月22日創下今年高點10882點，期間權值王台積電創歷史新天價，股王大立光接連突破5000元及6000元再創新猷。