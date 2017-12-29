NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈蔡英文答民調下滑：再來1次也不悔2017年大聯盟10大歷史性表現勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
財經

台股2017總市值增4.12兆　每位股民賺逾130萬

記者許家禎／台北報導2017/12/29 15:46
▲台股2017年上市公司總市值增加約4.12兆元，若以截至12月底有交易人數約310萬人來算，今年平均每位股民賺近133萬元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股2017年上市公司總市值增加約4.12兆元，若以截至12月底有交易人數約310萬人來算，今年平均每位股民賺近133萬元。（圖／NOWnews 資料照片）

台股2017年今（29）日封關，收盤上漲75.22點，收在10642點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元，年線再度收紅，更創下台股史上首度萬點封關紀錄。而今年上市公司總市值增加4.12兆元，若以截至12月底有交易人數約310萬人來算，今年平均每位股民賺近133萬元。

去（2016）年台股封關日大漲100點、以9253點作收，而今年封關日收盤上漲75.22點，收在10642點，累計全年漲約1389點，漲幅達15%，也創下台股史上首度萬點封關紀錄，而今年日均量站穩超過新台幣1000億元，較去年的775億元成長約30%。

今年上市公司總市值自去年的27.2兆元，成長到今年的31.32兆元，增加4.12兆元，若以截至12月22日有交易人數約310萬人來算，今年平均每位股民賺近133萬元。若以截至11月底開戶人數約997萬人來算，今年平均每位股民則賺41.3萬元。

全球經濟情勢呈現復甦態勢，也帶動台灣對外貿易表現，有基本面加持、企業獲利提升，也讓台股在今年5月底攻上萬點，並自8月底以來一路穩步在萬點之上，11月22日創下今年高點10882點，期間權值王台積電創歷史新天價，股王大立光接連突破5000元及6000元再創新猷。

 

關鍵字股民台股市值
地熱發電首例　台電選在綠島設電廠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan