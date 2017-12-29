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娛樂

陳昇受不了與政府合作　狠酸：窮山惡水出刁民

記者吳雨婕／台北報導2017/12/29 15:42
▲陳昇（中）為明後兩天的演唱會彩排。（圖／宜辰整合行銷提供 , 2017.12.29）
▲陳昇（中）為明後兩天的演唱會彩排。（圖／宜辰整合行銷提供 , 2017.12.29）

陳昇即將在30、31日兩天在台北國際會議中心舉辦《說故事的自由人》演唱會，並在今（29）日為演唱會彩排，被問到唱到幾歲，他笑說：「我都不知道怎麼開始，怎麼會知道如何結束？」

已經連續24年舉辦跨年演唱會，明年的專輯他表示已經有初步的規劃，與「島」有關，曾到綠島開唱的他，打算明年開始啟動到東京、北海道、台東、檳城等地舉辦演唱會，因為他覺得綠島都能吸引到1500人，那先把消息發布，說不定可以為明年展開的海外巡演吸引資助。

而當媒體詢問已經找到金主了嗎，陳昇先是說道：「希望這個能結合旅遊業。」但是隨即話鋒一轉，他微微生氣的說：「我真的很受不了與台灣官方合作。」接著他提到台灣的一些亂象，「去沖繩竟然比去綠島便宜！」並分享過去的經驗，「之前有民眾問他為什麼不來某地演唱，欸你們是做了什麼啊？老爺我欠你們嗎？每次去都燒錢！」更表示：「窮山惡水出刁民。」


▲陳昇提到未來有可能會到海外巡演，隨後提到一些台灣的亂象。（圖／宜辰整合行銷提供 , 2017.12.29）

對於這次演唱會陳昇很興奮，提到自己像是一個要出遊的小孩，總是會想出遊的便當要吃什麼這樣的心情，昨天晚上還因此睡不著，更笑說他的煩惱就是不會睡不著，因此故意玩到很累。玩心大起的陳昇，更在採訪結束後，熱情的介紹吉他手給女記者認識，樂當媒人。


▲陳昇表示這次的演唱會他就像小孩子出遊一樣興奮。（圖／宜辰整合行銷提供 , 2017.12.29）

關鍵字陳昇說故事的自由人
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