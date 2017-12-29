陳昇受不了與政府合作　狠酸：窮山惡水出刁民

陳昇即將在30、31日兩天在台北國際會議中心舉辦《說故事的自由人》演唱會，並在今（29）日為演唱會彩排，被問到唱到幾歲，他笑說：「我都不知道怎麼開始，怎麼會知道如何結束？」

已經連續24年舉辦跨年演唱會，明年的專輯他表示已經有初步的規劃，與「島」有關，曾到綠島開唱的他，打算明年開始啟動到東京、北海道、台東、檳城等地舉辦演唱會，因為他覺得綠島都能吸引到1500人，那先把消息發布，說不定可以為明年展開的海外巡演吸引資助。

而當媒體詢問已經找到金主了嗎，陳昇先是說道：「希望這個能結合旅遊業。」但是隨即話鋒一轉，他微微生氣的說：「我真的很受不了與台灣官方合作。」接著他提到台灣的一些亂象，「去沖繩竟然比去綠島便宜！」並分享過去的經驗，「之前有民眾問他為什麼不來某地演唱，欸你們是做了什麼啊？老爺我欠你們嗎？每次去都燒錢！」更表示：「窮山惡水出刁民。」