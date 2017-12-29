雲林跨年三部曲　夕陽、跨年晚會、迎接2018年曙光

縣長李進勇表示，懷著感恩的心情，送走2017，第一部曲於12月31日下午3點在四湖萡子寮舉辦song夕陽活動，揮別2017年最後一抹夕陽、揭開活動序曲；第二部曲則是全台矚目由劍湖山世界推出的「11好禮瘋玩2018跨年晚會」，接續的第三部曲則是於107年1月1日到西螺大橋迎接2018年曙光，為新的2018年許下美麗的開始！



縣長李進勇說，此次從跨年到元旦的系列活動，地點從四湖、古坑到西螺，跨越山線與海線。第一部曲「2017雲林萡子寮Song夕陽」活動，現場有優質樂團、森巴舞團以及烏克麗麗樂團等演出，還有海產美食品嚐、有獎徵答贈送精美好禮等活動，讓您在歡樂的氣氛中，於純樸的小漁港欣賞今年最後的夕陽餘暉。



▲劍湖山世界玩偶表演舞蹈炒熱氣氛。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.29）

緊接著是第二部曲「劍湖山世界11好禮 瘋玩2018跨年活動」，劍湖山世界摩天輪煙火為中台灣最盛大的煙火晚會，今年邁入第11年，運用小年夜與除夕夜的概念，在今年的元旦假期，首創「雙跨年」活動，先於12/30(六)起在古坑新亮點「貓吉町廣場」舉辦小跨年日本花火夜，並帶來日本太鼓表演及施放我愛你高空煙火秀(5分20秒)，讓大朋友小朋友都能來同樂，提前迎新，12/31(日)摩天輪跨年晚會，特邀李千娜等一線歌手及第28屆澳門國際煙花比賽匯演冠軍，規劃一系列有關11主題的晚會內容，將施放11111發煙火、煙火總長度達11分11秒，11款全新的摩天輪纜廂煙火新造型，用絢爛煙火為遊客帶來璀璨的新年祝福。

隔日早晨，第三部曲「旭日虹橋．曙光漫步：2018西螺大橋迎晨曦暨元旦健行活動」，這次更邀請西螺福興宮太平媽一起陪民眾在西螺大橋迎接2018年晨曦，現場有音樂表演、可愛的雲林縣觀光吉祥物「奇萌籽」舞蹈教學唱跳等趣味活動，並發放限量活動毛巾、摸彩好康，數量有限，送完為止，讓您在音樂饗宴之中，充滿朝氣地迎接2018年的開始，並在美麗的西螺大橋上欣賞晨曦之美。

李進勇熱情邀請民眾一同來遊賞雲林，也期望能藉由雲林縣「跨年三部曲」系列活動，讓民眾歡度元旦假期，在2017年末歡迎大家到漁港聆賞美妙樂音、欣賞夕陽餘暉，在樂園燦爛煙火秀前一起倒數計時，並於西螺大橋迎接2018年的新年曙光，願大眾皆能開心過好年。



▲記者會現場太鼓舞表演。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.29）