應對美稅法改革 陸推政策鼓勵外企投資

紐約時報中文網則報導，要符合免稅條件，外國公司必須用這些收入投資中國政府鼓勵的行業，包括鐵路、採礦、科技和農業。中國財政部表示，這項政策可以回溯至2017年1月1日。

新華社29日報導，中國財政部、稅務總局、國家發展改革委、商務部28日聯合發布「關於境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅政策問題的通知」，決定對境外投資者從中國境內居民企業分配的利潤，直接投資於鼓勵類投資項目，凡符合規定條件的，實行遞延納稅政策，暫不徵收預提所得稅。

（中央社台北29日電）中國官方28日公布通知，表示暫時不對外國公司的利潤徵稅。此舉意在防止美國稅法改革後，企業將利潤轉移出中國，但分析認為此舉成效不大，因為外企仍對中國資本管制感到擔憂。

儘管中國擁有高水準、低成本的勞動力和完善的基礎設施，對製造業有著巨大的吸引力，但在中國的企業稅負比在很多國家都要高。

因此，在中國勞動力成本上漲、本土競爭對手雄心勃勃和法律制度錯綜複雜的背景下，美國新近批准的稅收激勵措施，可能會吸引更多外資企業離開中國轉而到美國投資。

儘管中國政府的這份通知並未明確提到美國的稅務改革，但分析人士表示，幾乎可以肯定這項政策是對美國稅改的回應。新華社日前才報導，中國財政部副部長朱光耀承諾將「積極」應對美國稅改。他指出，「海外改革的影響不可忽視」。

報導說，中國嚴格限制資金流出，以此作為控制幣值、保持金融系統穩定的方式。但北京在去年加強的貨幣控制已經讓在那裡做生意的外國公司怨聲載道。

美中貿易全國委員會（U.S.-China BusinessCouncil）中國區事務副會長彭捷寧（Jake Parker）說，所屬一些成員企業已經表示他們想在稅法改革的情況下將在中國獲得的利潤帶回國，而且正考慮快速行動，以最大程度降低遭到資本管制的風險。

彭捷寧說說：「一些人擔憂這些被帶回國的利潤累積會引來資本外逃壓力，中國可能更會強制實行外匯管制。」1061229