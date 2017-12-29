人生最後一站 王茂林回偏鄉開設診所

（中央社記者張榮祥台南29日電）「這是我人生的最後一站」。61歲內科醫師王茂林站在台南市將軍區偏鄉將庄部落說，他要把人生最後階段奉獻給故鄉，用醫術感謝故鄉給他的一切。

出身於台南將軍沿海部落的王茂林，今天接受中央社記者訪問時說，他的雙親都是做工的，家境困苦，他是家中的老大，自然得扛下照顧弟妹的責任，他雖成績不錯，但也只能選擇當時免學費、畢業後就派任教職的台灣師範大學。

王茂林從馬祖退伍後，在新北市板橋當了2年的國中老師，存了些錢，弟妹也已長成，他想起學生時代對醫學的興趣，毅然辭職，考進高雄醫學大學後醫學系，如願地當了醫師。