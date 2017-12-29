人生最後一站 王茂林回偏鄉開設診所

（中央社記者張榮祥台南29日電）「這是我人生的最後一站」。61歲內科醫師王茂林站在台南市將軍區偏鄉將庄部落說，他要把人生最後階段奉獻給故鄉，用醫術感謝故鄉給他的一切。
出身於台南將軍沿海部落的王茂林，今天接受中央社記者訪問時說，他的雙親都是做工的，家境困苦，他是家中的老大，自然得扛下照顧弟妹的責任，他雖成績不錯，但也只能選擇當時免學費、畢業後就派任教職的台灣師範大學。
王茂林從馬祖退伍後，在新北市板橋當了2年的國中老師，存了些錢，弟妹也已長成，他想起學生時代對醫學的興趣，毅然辭職，考進高雄醫學大學後醫學系，如願地當了醫師。
王茂林多在高雄、雲林行醫，專精於放射科及內科，18年前因雙親年邁，回到台南市佳里區診所任職，就近照顧；2年多前，父母相繼去世後，王茂林才有較多時間看看故鄉的變化。
「將軍是沿海地區，20多年前，有些部落還有醫師，近幾年來卻持續歇業消失」。王茂林說，他騎著單車到處逛，驚於故鄉的迅速沒落，年輕人大量流失，將軍約有2萬人，但僅剩3名西醫醫師，且全集中在將軍的主要部落漚汪，偏鄉部落完全找不到醫師。
想到人生已走到最後階段，王茂林決定回鄉開設診所，地點就在偏鄉將庄將軍國小旁，明年1月2日正式開診，診所就他一名醫師及3名護士，其中1名護士還是醫師娘、王茂林的太太。
王茂林說，將庄診所是他人生的最後一站，他還鄉不是告老，而是以「還債」心情服務故鄉人，感謝這個讓他成長的地方，這裡是他行醫的終點。1061229