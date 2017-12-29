萇記賣逾期蛋品蛋液 桃園封存531公斤

桃園市政府衛生局發布新聞指出，昨天配合桃園地方法院檢察署指揮下，針對萇記泰安蛋品有限公司進行稽查，查獲現場使用有效日期106年12月14日及106年12月26日的逾期雞蛋混製成蛋液，總計製成蛋白液174罐(1公斤/罐)、蛋黃液157罐(1公斤/罐)與蛋白液(10公斤/袋)20袋，共計531公斤蛋液，已全數封存。

萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司李姓負責人涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，經桃園地檢署指揮偵辦，李姓負責人涉及詐欺取財等罪嫌，被諭令新台幣300萬元交保。

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）萇記泰安蛋品有限公司涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，桃園市政府衛生局今天中午表示，配合檢方稽查行動中，查獲不同分裝的蛋白液、蛋黃液共531公斤，已全數封存。

衛生局指出，經追查相關製程，發現萇記泰安確有使用逾期雞蛋再製成蛋液加工，行為已違反食品安全衛生管理法第15條規定，將依據同法第44條裁處新台幣6萬元以上、2億元以下的罰鍰，另依法沒入銷毀。

衛生局表示，食品「有效日期」會受到所使用的原料、製造過程，以及運輸、儲存及販售環境等因素的影響，應依個別情況設計保存試驗，確保食品在有效日期內沒有變質、腐敗或違反食品安全衛生管理法規情事。

衛生局也呼籲業者對於逾越有效日期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，若發現業者有竄改並販售違規產品，可撥打檢舉專線，監督食品安全。1061229