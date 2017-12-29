評通俄門調查 川普：讓美國看起來很糟

川普告訴紐時：「這讓美國看起來很糟糕，也使美國處於一個不妙的立場。」他也說：「所以越早解決，對國家越好。」

川普向紐約時報表示，他相信特別檢察官穆勒（Robert Mueller）會公平待他，但這一看法與最近共和黨員對穆勒公信力的攻擊形成鮮明對比。部分共和黨員也催促任命新的獨立檢察官，調查反川普的立場偏頗問題。

法新社報導，川普補充說自己並不擔心現正進行的調查。但他的律師曾堅稱調查在感恩節前就會結束，因為「所有人都知道」無人與俄國勾結。

川普對穆勒置評說：「沒有勾結一事，但我想他會公正以對。」

紐時報導，川普重申民主黨員羅織通俄指控，「作為騙局、作為詭計，也作為輸掉選戰的藉口」。

川普也和前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）劃清界線。曼納福特在10月時遭起訴，那也是通俄門調查發起的第一波法律行動。

他告訴紐時：「他為我工作了…多久啊，3個半月吧？」他也提起曼納福特與其他共和黨員的關係，如聯邦參議員馬侃（John McCain）和前總統雷根。（譯者：中央社陳乃瑜）1061229