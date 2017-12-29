NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈蔡英文答民調下滑：再來1次也不悔2017年大聯盟10大歷史性表現勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

評通俄門調查 川普：讓美國看起來很糟

中央社2017/12/29 15:26
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）「紐約時報」（The New York Times）報導，美國總統川普今天表示，他認為俄羅斯干預美國大選的「通俄門」調查「讓美國看起來很糟糕」。

川普向紐約時報表示，他相信特別檢察官穆勒（Robert Mueller）會公平待他，但這一看法與最近共和黨員對穆勒公信力的攻擊形成鮮明對比。部分共和黨員也催促任命新的獨立檢察官，調查反川普的立場偏頗問題。

川普告訴紐時：「這讓美國看起來很糟糕，也使美國處於一個不妙的立場。」他也說：「所以越早解決，對國家越好。」

法新社報導，川普補充說自己並不擔心現正進行的調查。但他的律師曾堅稱調查在感恩節前就會結束，因為「所有人都知道」無人與俄國勾結。

川普對穆勒置評說：「沒有勾結一事，但我想他會公正以對。」

紐時報導，川普重申民主黨員羅織通俄指控，「作為騙局、作為詭計，也作為輸掉選戰的藉口」。

川普也和前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）劃清界線。曼納福特在10月時遭起訴，那也是通俄門調查發起的第一波法律行動。

他告訴紐時：「他為我工作了…多久啊，3個半月吧？」他也提起曼納福特與其他共和黨員的關係，如聯邦參議員馬侃（John McCain）和前總統雷根。（譯者：中央社陳乃瑜）1061229

人生最後一站 王茂林回偏...立院三讀 醫療刑責合理化

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan