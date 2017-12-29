經貿辦增設新南向服務中心 提升民間參與

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）行政院經貿談判辦公室今天表示，將增設「新南向服務中心」，明年1月2日正式對外服務，盼透過強化新南向相關資訊服務，解決民眾提出的問題，提升民間對新南向政策的參與。

經貿辦發布新聞稿表示，將在既有業務架構下，新增新南向服務中心，盼透過中心的設立，融合各界資源及意見，提升民間對新南向政策的參與。

兼任經貿辦總談判代表的行政院政務委員鄧振中告訴中央社記者，新南向服務中心最主要的目的就是協助解決民眾的問題。

經貿辦指出，這個中心的服務項目包括提供新南向政策規劃與執行情形、金融支援、人才培育、對外合作、中小企業服務等相關議題的資訊服務。服務中心的運作由經貿辦談判代表蔡允中、羅清榮領導團隊負責，中心也配置服務專線與網站資訊，處理與答覆民眾提出的問題，若有特定合作項目也將與相關業管機關組成協力單位提供協助。