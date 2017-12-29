台股盤後－全年大漲1389點 首度萬點封關

台股今 (29) 日早盤在新台幣大幅升值 1.9 角，電子三雄帶頭強彈，推升指數一度越過季線 10649 點，不過印刷電路板及被動元件出現拉回，壓抑漲幅收斂，尾盤台灣 50 反 1 反倒出現大單摜壓，最後一檔跳漲 36 點，以 10642.86 點作收，季線得而復失，成交值 1089.06 億元。周線上漲 105 點，K 線連 3 紅，累計全年上漲 1389 點。

櫃買市場則是開高震盪，基礎建設概念股的鋼鐵及建材營造相對強勢，終場上漲 0.52 點，以 148.52 點作收，成交值 319.25 億元。周線上漲 0.85 點，K 線連 3 紅，累計全年上漲 23 點。