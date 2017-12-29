李進勇視察雲林溪掀蓋工程進度

李進勇指出，一個城市因有一條迷人的河流而偉大，城市內有河溪經過，不僅能調節微氣候，也能藉由地景的改變，視野的開增提升人民生活品質；縣民對重塑雲林溪風貌有所期待，因此，即使在財政困難下，縣府仍力籌3億的預算，逐年編列經費推動辦理雲林溪掀蓋工程，喚起民眾對城市之河的記憶，重新尋回往日的水岸風貌。

重新賦予雲林溪新生命的掀蓋工程正如火如荼的進行，縣長李進勇、水利處長許宏博、縣議員周秀月29日前往視察工程進度，李進勇表示，掀蓋後的雲林溪將重現生機，一定會讓斗六變得更美麗，居民的生活環境品質更加優美。

李進勇強調，為打造斗六市民友善親水環境，縣府推動「雲林溪水與綠計畫」，以「治水防洪」、「都市再生」、「生態親水」、「產業繁榮」為目標，將1.8公頃的水泥地轉換為綠地，並透過雲林溪沿岸污水截流、礫間淨化等工程淨化水質，打造雲林溪為一個綠色、親水空間，讓斗六市成為一個美麗的花園城市。

雲林溪流經斗六社口市地重劃區，周邊有成大醫院、官邸兒童館、二手玩具屋、籽公園、三三文創聚落、行啟紀念館、太平老街等景點，未來將提供一條寬廣嶄新的水岸綠畔廊道景觀，打造為綠蔭、親水觀水、生活漫遊的特色景觀水岸空間，同時建構區域人行散步道及自行車道系統，讓週邊居民有一個兼顧生態環境及遊憩功能的優質景觀環境，期望藉由雲林溪掀蓋計畫推動及鄰近設施活化，讓斗六市朝宜居城市邁進。

雲林溪貫穿斗六市中心，昔日溪畔垂柳綠蔭，是抓蝦、抓魚、摸蜆仔及童年嬉戲玩水的好去處；後因與河川爭地，將牛墟橋至斗六橋間溪段加蓋興建停車場。隨著人文的提升，見解的進步，人們開始懷念雲林溪原本的面貌，期望有一條乾淨而又美麗的河流。



▲雲林溪掀蓋工程。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）