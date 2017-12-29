印尼明年地區選舉 西爪哇兵家各爭之地

（中央社記者周永捷雅加達29日專電）印尼明年有171個地區將舉行選舉，包括西爪哇省長與各地縣市長。西爪哇省是印尼穆斯林社群的大本營，不僅是各政黨必爭之地，結果也攸關2019年總統大選。

印尼的171個地區明年將舉行選舉，除了西爪哇省長，還有廖內省長、東努沙登加拉省長、東南蘇拉威西省長及各縣市長選舉。

其中最受關注的是西爪哇省長選舉。西爪哇省面積3萬7174平方公里，人口4671萬人，首府為萬隆，是印尼政經中心所在，重要大城及設施多位於西爪哇省。

西爪哇省長選舉的重要性不言可喻。上屆印尼總統大選，1.88億登記選民中，西爪哇省就占20%。