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中央社

印尼明年地區選舉 西爪哇兵家各爭之地

中央社2017/12/29 15:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達29日專電）印尼明年有171個地區將舉行選舉，包括西爪哇省長與各地縣市長。西爪哇省是印尼穆斯林社群的大本營，不僅是各政黨必爭之地，結果也攸關2019年總統大選。

印尼的171個地區明年將舉行選舉，除了西爪哇省長，還有廖內省長、東努沙登加拉省長、東南蘇拉威西省長及各縣市長選舉。

其中最受關注的是西爪哇省長選舉。西爪哇省面積3萬7174平方公里，人口4671萬人，首府為萬隆，是印尼政經中心所在，重要大城及設施多位於西爪哇省。

西爪哇省長選舉的重要性不言可喻。上屆印尼總統大選，1.88億登記選民中，西爪哇省就占20%。

印尼近2.6億人口中約9成是穆斯林，西爪哇省是伊斯蘭基本教義派的大本營，省長選舉結果被視為是2019年總統大選的前哨戰。各政黨聯盟無不卯足全力，要在明年選戰中拿下省長寶座。

印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）採取與第2大黨從業黨（Golkar）合作的策略，推派曾任國家警察總部公關主任、南蘇拉威省警局局長，現任印尼警察學校副校長的安東（Anton Charliyan），搭檔普哇加達縣（Purwakarta）縣長德迪（Dedi Mulyadi），角逐西爪哇省正副省長。

大印尼行動黨（Gerindra）則宣布，軍方退役少將買強（Mayjen Sudrajat）為西爪哇省長參選人。

買強原任印尼國軍總部發言人，曾擔任印尼駐中國大使。大印尼行動黨將採取類似今年雅加達省長選舉的方式，與公正福利黨（PKS）和國民使命黨（PAN）組成聯盟，共同推舉人選。1061229

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