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中央社

王勝油畫個展 呈現生命片刻回憶

中央社2017/12/29 15:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）「漸失的夢」王勝個展明天起在毓繡美術館展出，呈現王勝近年試圖透過繪畫捕捉夢裡所見、生命中意味深長的片刻回憶，畫中可見女性、向日葵、小船等構圖元素，各有意義。

毓繡美術館明天起到民國107年4月22日推出「漸失的夢」王勝個展，23件作品包括人物素寫、風景狂草、情境油畫，畫中可見向日葵、小船等元素，向日葵是王勝兒時在中國北方環境景緻，也是文化大革命期間政治象徵，小船則代表遠行和追求夢想。

毓繡美術館長李足新今天說，王勝西元1956年出生中國大陸黑龍江省，在美國深造後，1990年開始任職美國密蘇里州芳邦大學藝術系，至今27年間指導許多台灣留學生，目前多是台灣各大美術系所的院長或教授，他教授的古典油畫技法，影響台灣寫實油畫發展。

李足新表示，王勝常在夢中與兒時景緻擦身而過，雖然時間久遠，但某些地點、標誌、感受、當時發生的事件仍依稀可見，甦醒後，王勝試圖透過繪畫捕捉夢裡所見，故事就是從他過去經歷記憶演變而出，承載著他個人生活旅歷。

李足新說，多幅畫作出現小船，有些不易察覺，有些占據大面積，配合畫作元素，毓繡美術館也在展間推出「夢想交換站，摺出夢想的船」民眾參與活動，讓參觀者摺紙船、寫夢想，放在夢想交換站，分享夢想也提醒自己為實現夢想努力。1061229

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