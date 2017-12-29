王勝油畫個展 呈現生命片刻回憶

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）「漸失的夢」王勝個展明天起在毓繡美術館展出，呈現王勝近年試圖透過繪畫捕捉夢裡所見、生命中意味深長的片刻回憶，畫中可見女性、向日葵、小船等構圖元素，各有意義。

毓繡美術館明天起到民國107年4月22日推出「漸失的夢」王勝個展，23件作品包括人物素寫、風景狂草、情境油畫，畫中可見向日葵、小船等元素，向日葵是王勝兒時在中國北方環境景緻，也是文化大革命期間政治象徵，小船則代表遠行和追求夢想。

毓繡美術館長李足新今天說，王勝西元1956年出生中國大陸黑龍江省，在美國深造後，1990年開始任職美國密蘇里州芳邦大學藝術系，至今27年間指導許多台灣留學生，目前多是台灣各大美術系所的院長或教授，他教授的古典油畫技法，影響台灣寫實油畫發展。