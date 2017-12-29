提升終身學習效能　中華醫大與陸軍第八軍團簽訂策略聯盟

曾信超表示，醫事相關領域學科被公認是未來成長最有發展的熱門科系，中華醫大以醫事科系作為創校主流，符合潮流發展趨勢，尤其近年來以卓越教學成果獲得教育部四億多萬元補助，致力於教學設備、教學品質和學生學習成效的提升有目共睹，經由此次簽署策略聯盟，中華醫大將提供八軍團官士兵弟兄依其職務所需或為規劃軍旅生涯後的二度就業需求，提供增進其本職學能及取得專業國家級證照之進修管道，讓國軍弟兄蓄積更多競爭力。

策略聯盟簽訂儀式今日在中華醫大第一會議室舉行，由中華醫大校長曾信超博士、陸軍第八軍團指揮官陳曉明中將代表雙方簽署，陸軍八軍團政戰主任楊安少將、後勤處長吳勝評上校、564旅旅長吳松齡少將、203旅旅長朱庸邦上校等也參與此次簽約結盟活動，見證軍學合作、攜手共創雙贏。

中華醫事科技大學與陸軍第八軍團今（29）日簽訂策略聯盟，雙方將積極推展合作，建立學術研究平台、智庫互惠機制，並透過實務與經驗交流提升終身學習的效能，讓中華醫大成為軍中袍澤多元學習的最佳選擇。

陳曉明中將除表達對雙方合作的肯定外並表示，軍方為提升官兵人力素質，敞開大門歡迎各卓越大學到營區開設學程及證照班課程，中華醫大的辦學成效卓著，目前在陸軍第八軍團就有35位軍官來自中華醫大，表現都非常優秀。

未來將協助中華醫大有意從事軍旅工作的畢業生，在軍旅職涯有適切的發展機會，八軍團也會依據合作目標，充分提供相關求學進修之詳細資訊，鼓勵國軍弟兄積極進修學習第二專長，俾讓雙方在策略運作上求取雙贏之目的。