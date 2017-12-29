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中央社

陸709被捕律師妻再遞控告書 遭阻撓

中央社2017/12/29 15:39
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）709被捕律師李和平的妻子王峭嶺及王全璋的妻子李文足今天上午再赴位於北京的中國最高人民法院，試圖為仍遭關押的王全璋遞交控告書，卻遭法警阻撓。

維權律師李和平在中國大陸2015年709大抓捕案中被補，今年4月28日被以顛覆國家政權罪，判處有期徒刑3年、緩刑4年，並於5月獲得保釋，但仍遭到嚴密監控，且被要求不得接受媒體採訪。同樣被捕的王全璋目前仍遭關押。

王峭嶺上午在推特（Twitter）寫到，她與李文足一早便搭乘地鐵赴中國最高人民法院遞交控告書，雖然進入最高法院大門內，卻被攔到偏廊，無法進到接待大廳。

李文足則在推特上傳於法院安檢門前遭阻攔的影片，表示兩人進到安檢區域後，先是被帶到另一處安檢通道，隨後自己被法警推到門外，和王峭嶺隔開。

王峭嶺則留言：「我跟文足身上唯一能有殺傷力的，是保溫杯。冬天奔波時能喝口熱水。放心，我們不會拿它砸法官的，接待我倆不會有危險的。」

她並質疑：「王全璋已經被中國公安失蹤902天了。距離一千零一夜，不足百天。難道中國的司法，真是一個童話？」

李和平5月獲釋後，王峭嶺也曾陪同李文足赴中國最高人民法院提交控告書。當時，一行人被阻於法院大門外，控告書遞交未果。1061229

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