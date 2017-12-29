軍武》波蘭採購新戰機　歐美軍火商搶著推銷

冷戰期間，波蘭屬於蘇聯為首的華沙公約陣營，操作前蘇聯製戰機。蘇聯解體後，波蘭於1999年加入過去敵對的北大西洋公約陣營。東西德統一後，德國政府將前東德空軍的24架米格29(MiG-29)戰機以1美元售給波蘭，但是這批MiG-29已經累計了相當的飛行時數，因此必須再引進其他戰機。

2000年波蘭向瑞典租借16架JAS-39戰機，並保留購買的權利，但是此舉卻引發美國不滿。2002年F-16擊敗JAS-39與法國達梭(Dassault)公司的幻象2000戰機，贏得波蘭新戰機訂單。波蘭獲得48架最新型的F-16C/D Block 52戰機，首批於2006年交機。

為了應對俄羅斯軍事威脅，波蘭軍方將進一步提昇空軍戰力，波蘭國防部副部長科納斯基（Bartosz Kownacki）曾表示，考慮購買F-35隱形戰機，或是較新版本的F-16戰鬥機。



▲美軍F/A-18E/F超級大黃蜂戰機（圖／美國國防部）