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軍武》波蘭採購新戰機　歐美軍火商搶著推銷

記者呂烱昌／綜合報導2017/12/29 16:49
▲洛克希德馬丁F-16V戰機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）
▲洛克希德馬丁F-16V戰機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）

波蘭空軍計畫2025年引進新一代戰機，包括洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、波音(Boeing)、李奧納多(Leonardo)與紳寶(Saab)等歐美航太大廠都向波蘭積極推銷。

根據美國「國防新聞」(Defense News)報導，波蘭軍方提出「哈比計畫」(Harpia program)，計劃在2025年引進新一代戰機，美國洛克希德馬丁推出F-16戰機、波音推出F/A-18超級大黃蜂(Super Hornet)戰機、義大利李奧納多公司推出颱風(Typhoon )戰機，瑞典紳寶公司推出JAS-39戰機競逐波蘭下一代戰機。

冷戰期間，波蘭屬於蘇聯為首的華沙公約陣營，操作前蘇聯製戰機。蘇聯解體後，波蘭於1999年加入過去敵對的北大西洋公約陣營。東西德統一後，德國政府將前東德空軍的24架米格29(MiG-29)戰機以1美元售給波蘭，但是這批MiG-29已經累計了相當的飛行時數，因此必須再引進其他戰機。

2000年波蘭向瑞典租借16架JAS-39戰機，並保留購買的權利，但是此舉卻引發美國不滿。2002年F-16擊敗JAS-39與法國達梭(Dassault)公司的幻象2000戰機，贏得波蘭新戰機訂單。波蘭獲得48架最新型的F-16C/D Block 52戰機，首批於2006年交機。

為了應對俄羅斯軍事威脅，波蘭軍方將進一步提昇空軍戰力，波蘭國防部副部長科納斯基（Bartosz Kownacki）曾表示，考慮購買F-35隱形戰機，或是較新版本的F-16戰鬥機。


▲美軍F/A-18E/F超級大黃蜂戰機（圖／美國國防部）

關鍵字波蘭f-16超級大黃蜂f-35
波音想併飛機製造商　巴西軍方反對疑醫師接生硬扯　嬰兒斷頭慘死

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