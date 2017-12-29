鴻海威斯康辛州設廠 傳有業者憂搶員工

福克斯谷勞動力發展委員會（Fox ValleyWorkforce Development Board）執行長史奈德（Anthony Snyder）說：「我從雇主聽到的是他們現在有職缺補不滿。」

美國有線電視財經新聞網（CNNMoney）網站報導，鴻海新廠預定2018年動土，部分現存的業者擔心，鴻海這間可能雇用多達1萬3000人的面板廠會讓他們更難找員工。威州失業率僅3.2%，逼近歷史低點，全州失業人口僅10萬2000人。

（中央社威州麥迪遜28日綜合外電報導）美國威斯康辛州以30億美元租稅優惠吸引鴻海設廠，僅是開端，地方政府獎勵和多項基礎建設成本等相關甜頭加總超過40億美元。然而威州失業率低，讓部分業者擔心爭搶員工。

「我曾聽說企業沒辦法再找人輪班、接訂單，因為他們招不到人。我現在不擔心鴻海，但2、3年後就會擔心，變成另一個競爭者，尋找我們這裡沒有的勞工。」

事實上，鴻海案額外成本當中有一筆680萬美元廣告經費，用來吸引勞工跨州到威州工作，包括到鴻海新廠。

不過主要是整個協議的代價逐漸攀升引發爭議，勢必成為2018年州長選戰一大議題。威州州長華克（Scott Walker）將尋求第3個任期。

有意角逐州長的民主黨籍州議員瓦克斯（DanaWachs）本週告訴美國有線電視財經新聞網：「真的太多錢了，而且似乎不停增加。」

「反正就是繼續從威斯康辛納稅人身上掏錢。各地對此協議存在負面反應，我一到雜貨店就有人把我攔下來談論這個議題。」（譯者：中央社盧映孜）1061229