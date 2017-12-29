專打詐騙集團 警署執行斬手行動抓車手

（中央社記者劉建邦台北29日電）刑事局今天公布代號斬手行動的全國查緝詐騙車手專案成果，3天緝獲169名車手、10名車手頭，警政署長陳家欽表示，車手就是詐騙集團手腳，「斬手」行動將持續進行。

警政署為執行中央指示，針對緝毒、打詐及掃黑制定新防制策略，刑事局召開記者會說明打擊詐騙成果，署長陳家欽下午赴刑事局頒獎給執行行動警員。陳家欽說，從25日到28日執行全國同步查緝詐騙車手行動，車手到案後，警方會立即凍結資金，不讓被害人金額遭盜領，就是要保障民眾不會受害。

陳家欽強調，車手就是詐騙集團手腳，將持續進行「斬手」行動，刑事局會結合各地警局查緝車手到案，讓資金無法回流詐騙集團，瓦解詐騙機房，這是新的打擊詐騙策略。