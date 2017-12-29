調查：虛擬貨幣漲勢驚人 明年有1/3千禧世代想投資

比特幣 (Bitcoin) 在 2017 年價格飛漲，為投資者帶來豐厚收入，美國芝加哥期權交易所 12 月推出比特幣期貨，更令比特幣首度步入主流市場。

據數碼貨幣交易平台 London Block Exchange(LBX) 的調查發現，35 歲以下的受訪者中，5% 表示已投資虛擬貨幣，11% 已計劃投資，還有 17% 會認真考慮在明年參與，意味著到明年底或有 1/3 千禧世代人士投資虛擬貨幣。

香港《文匯報》綜合外電消息，在眾多投資工具中，LBX 預計到 2018 年底，只有 12% 千禧世代會投資股票，而投資債券、貴金屬及物業的人，則分別有 20%、19% 和 18%。