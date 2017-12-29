捍衛台灣　蔡英文：騰雲無人機即將量產

蔡英文總統今(29)日在中科院龍園園區舉行年終記者會，宣布由台灣自主研發，具高空偵蒐能力的騰雲無人機即將量產。此外，中科院研發的高教機，也一定如期首飛。

蔡英文今天特地挑在騰雲無人機和高教機一共兩架飛機模型的舞台上召開記者會，指出會挑在中科院舉行記者會，就是要凸顯國防自主，捍衛台灣的雙重決心。

蔡英文表示，中國大陸軍事擴張企圖越來越明顯，從解放軍頻繁的飛機與軍艦活動中可以看出端倪，讓台海區域態勢更形複雜。

蔡英文說，地緣政治衝突的可能性依舊存在，找到台灣的定位與出路，是她上任後的任務之一。蔡英文說，台灣的國防安全，不能依靠別人，建構自身完善的國防體系才是最終的保障。蔡英文也當場宣示：未來台灣每年的國防預算將在合理範圍內，穩定成長。