婦聯會簽備忘錄　半年後解散走入歷史

記者會一開始葉俊榮、林峯正與雷倩致詞時，互相感謝在這段協調期間的耐心以及諒解的態度，讓討論許久的備忘錄得以簽署。備忘錄明文紀載，婦聯會捐出新台幣343億元(約婦聯會9成資產)，作為長照、榮民醫療、社會福利、家庭暴力與性侵害防治之用。

內政部長葉俊榮今(29)日與黨產會主委林峯正及婦聯會主委雷倩三方共同召開記者會，簽訂行政協商備忘錄，未來一個月內婦聯會要開會員大會，轄下四個基金會要開董事會簽署行政契約，婦聯會則在契約簽訂後四個月內向內政部申報解散，正式走入歷史。

葉俊榮說，備忘錄秉持婦聯會資產捐贈國庫做公益、組織進行轉型以及導入社會公共監督三大原則進行，343億新台幣中最少有200億元將做長照業務，婦聯會剩下的一成資產將轉注中華民國婦聯社會福利基金會，婦聯會旗下4基金會董事將由1/3官派。

現場媒體提問，原本公益社會監督的原則是基金會董事「1/3官派，1/3社會公正人士」，但現在婦聯會捐贈資產從8成提高到9成，換取僅有1/3官派，等同於迴避政府實質監督；林峯正說，確實有讓步的成分在內。

對於現場媒體提問，黨產會未來是否不會認定婦聯會為國民黨附隨組織，林峯正表示，目前已經開始行政程序法的契約進行，也就是俗稱的和解，因此往後不再繼續進行相關法律程序，但是若發現有新事證或被隱匿的事證，將另行處理。

未來的促轉會是否會因此次簽定行政契約後就不追查婦聯會？林峯正說，促轉會未來會不會調查婦聯會，黨產會無法代答；至於婦聯會捐助的相關單位如復興國小、振興醫院等是否還會以不當黨產來做追查？林峯正表示，本次契約僅限於婦聯會與旗下四個基金會，其餘單位黨產會仍有追查的權力。