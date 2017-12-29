NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈蔡英文答民調下滑：再來1次也不悔2017年大聯盟10大歷史性表現勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
政治

婦聯會簽備忘錄　半年後解散走入歷史

記者戴祺修／台北報導2017/12/29 16:00
▲內政部長葉俊榮黨產會主委林峯正及婦聯會主委雷倩三方共同召開記者會，正式簽訂行政協商備忘錄（圖／記者戴祺修攝,2017.12.29）
▲內政部長葉俊榮黨產會主委林峯正及婦聯會主委雷倩三方共同召開記者會，正式簽訂行政協商備忘錄（圖／記者戴祺修攝,2017.12.29）

內政部長葉俊榮今(29)日與黨產會主委林峯正及婦聯會主委雷倩三方共同召開記者會，簽訂行政協商備忘錄，未來一個月內婦聯會要開會員大會，轄下四個基金會要開董事會簽署行政契約，婦聯會則在契約簽訂後四個月內向內政部申報解散，正式走入歷史。

婦聯會、黨產會與內政部三方行政協議簽署事宜延宕多日，內政部日前出招撤換主委辜嚴倬雲，辜嚴倬雲也原本不甘示弱，越洋發布聲明要求法院停止執行，但後來將聲請撤回。

記者會一開始葉俊榮、林峯正與雷倩致詞時，互相感謝在這段協調期間的耐心以及諒解的態度，讓討論許久的備忘錄得以簽署。備忘錄明文紀載，婦聯會捐出新台幣343億元(約婦聯會9成資產)，作為長照、榮民醫療、社會福利、家庭暴力與性侵害防治之用。

葉俊榮說，備忘錄秉持婦聯會資產捐贈國庫做公益、組織進行轉型以及導入社會公共監督三大原則進行，343億新台幣中最少有200億元將做長照業務，婦聯會剩下的一成資產將轉注中華民國婦聯社會福利基金會，婦聯會旗下4基金會董事將由1/3官派。

現場媒體提問，原本公益社會監督的原則是基金會董事「1/3官派，1/3社會公正人士」，但現在婦聯會捐贈資產從8成提高到9成，換取僅有1/3官派，等同於迴避政府實質監督；林峯正說，確實有讓步的成分在內。

對於現場媒體提問，黨產會未來是否不會認定婦聯會為國民黨附隨組織，林峯正表示，目前已經開始行政程序法的契約進行，也就是俗稱的和解，因此往後不再繼續進行相關法律程序，但是若發現有新事證或被隱匿的事證，將另行處理。

未來的促轉會是否會因此次簽定行政契約後就不追查婦聯會？林峯正說，促轉會未來會不會調查婦聯會，黨產會無法代答；至於婦聯會捐助的相關單位如復興國小、振興醫院等是否還會以不當黨產來做追查？林峯正表示，本次契約僅限於婦聯會與旗下四個基金會，其餘單位黨產會仍有追查的權力。

關鍵字婦聯會黨產會雷倩葉俊榮林峯正
蔡英文：騰雲無人機即將量產蔡英文答民調下滑：再來1次也不悔

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan