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故海軍中將鄒弘達告別式　場面備極哀榮

軍聞社2017/12/29 14:12
▲ 故國防部物力司司長鄒弘達中將29日舉行追思告別式，前國防部長伍世文（右）代表頒贈旌忠狀給予家屬，表彰鄒將軍生前對國家的卓越貢獻。（軍聞社記者陳建興攝）
▲ 故國防部物力司司長鄒弘達中將29日舉行追思告別式，前國防部長伍世文（右）代表頒贈旌忠狀給予家屬，表彰鄒將軍生前對國家的卓越貢獻。（軍聞社記者陳建興攝）
參謀總長李喜明上將29日代表國防部長馮世寬，率領官兵代表前往悼祭，感懷鄒中將生前的風範。（軍聞社記者陳建興攝）故國防部物力司司長鄒弘達中將29日舉行追思告別式，昔日退役袍澤為靈櫬覆蓋國旗。（軍聞社記者陳建興攝）

（軍聞社記者陳建興臺北29日電）故國防部物力司司長鄒弘達中將追思告別式，今日在臺北市第一殯儀館舉行，總統蔡英文特頒「旌忠狀」，軫念勳績，參謀總長李喜明上將也代表國防部長馮世寬親臨致哀，表達追思崇敬之意，場面莊嚴隆重，備極哀榮。

　公祭儀式上午在臺北市第一殯儀館舉行，由四位退役袍澤擔任覆旗官，為靈櫬覆蓋國旗，表彰他對國家的貢獻。李總長也代表馮部長率國防部所屬官兵，於靈前獻花，表達哀思與敬意；同時也對家屬表達關懷與慰問，希望他們節哀保重。

　鄒中將祖籍四川江津，生於民國15年9月29日，四川省志成中學畢業，對日抗戰時期響應「十萬青年十萬軍」號召，毅然投效海軍，民國33年參加知識青年從軍赴美受訓學習輪機，畢業於海軍官校37年班輪機科，並歷經美國艦內通信班、海軍參大，美海軍大湖教官班。

　二戰勝利後，鄒中將接8艦回國，隨艦戡亂剿共，並選送軍官班第5隊37年班輪機科，接受軍官養成教育畢業；38年1月奉派永嘉軍艦輪機長，38年4月會同永定艦策劃實施長江突圍行動，艦艇計有「永嘉」、「永定」、「永修」、「逸仙」、「信陽」、「營口」、「楚觀」、「武凌」、「美亨」、「美樂」、「聯華」、「聯勝」、「聯榮」等13艘成功突圍，冒險犯難，衝破封鎖，達成任務，從而保全中華民國海軍實力。

　鄒中將在艦期間也先後參加「龍窩」、「長江突圍」、「松滬」、「馬尾」、「嵩嶼」、「營口葫蘆島」、「煙臺威海衛」等地區各重大戰役，因戰功獲六等寶鼎、雲麾勳章各一座，功績卓著，在風雨飄搖的歲月中，立下不可抹滅的汗馬功勞。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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