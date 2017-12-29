無心跳器捐指引出爐 衛福部：重要里程碑

（中央社記者張茗喧台北29日電）衛福部今天表示，26日已發布無心跳器捐作業參考指引，未來除了腦死患者可捐贈器官，同意安寧緩和醫療且願意器捐者，在心跳停止5分鐘後也可器捐，是國內器捐發展重要里程碑。

世界潮流中將器捐分為活體、腦死和無心跳捐贈等3大類，過去國內採行的腦死器捐判定因過程嚴謹，加上民風、意外傷害降低腦死器捐的數量，讓來源遇到瓶頸，衛生福利部10月間開會決議開放「無心跳器捐」，宣布此訊息時即開始實施。

衛福部今天發布新聞稿指出，為改善國內器官供需失衡困境，縮短民眾器官移植的等待期，26日已發布「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」，供醫療機構做為施行參考。未來「腦死捐贈」及「心死捐贈」將並列為大體器官捐贈來源，是國內器捐發展重要里程碑。