有線電視內容改革　系統業者銳意革新求變

隨著有線電視龍頭凱擘在11月中投下市場震撼彈宣布放棄頻道代理後，12月初NCC又宣布明年將在台南試行分組付費。近期則又傳出，凱擘目前正規劃異動有線電視頻道號碼，其中因為動到有線電視大老練台生所屬的「壹電視新聞台」又引發外界聯想凱擘老闆蔡明忠是否以此「教訓」練台生。除此之外，最近系統台槓上頻道商的還有台灣寬頻(TBC)和民視兩方，因為民視堅持民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三個頻道綑綁授權，TBC只想單買民視新聞台，而可能影響TBC用戶在2018年元旦第一天就無法收看民視新聞台。

長期穩定的有線電視產業，在OTT業者大舉進攻來台、中華電信董座鄭優力推MOD動作頻頻，還有非法電視盒子無法可管在台氾濫等競業壓力之下，近期也開始產生變化，市場消息不斷。

分析本次受影響的幾個頻道，可能遭凱擘移頻的壹電視新聞台，其實過去也曾數度發生和年代新聞台共用新聞播出帶、記者手拿兩家電視台麥克風的狀況發生。網友也曾針對壹電視易主後近年來的表現熱烈討論過，評價普遍不佳，和凱擘說壹電視在所有新聞類別的頻道中排名上較為落後的狀況吻合。

對於被閱聽大眾垢病新聞台充斥以網路瀏覽器、行車紀錄器、路邊監視器製播而成的「三器新聞」，或是一再重播相同內容的「萬年頻道」，若是能提供消費者更具國際觀、世界新知的頻道，或許是消費者另一個優質的選擇。



▲郷民在PTT中針對有線電視內容提出個人想法，頗具參考性。（圖／資料照片）

至於民視要求搭配民視新聞台一同出售的民視第一台和民視台灣台，9月也曾因為本國自製新播戲劇節目未達合格時數而遭NCC警告。而這兩台的收視率表現據市場人士形容：「１％不用想，但收視率就像爆米花一樣，個位數後面還多了好多個0，啵啵啵，表現差到不行！」而民視無線台的節目「消費高手」節目，今年度也因為節目廣告化太過明顯，已經被NCC開罰高達四次。

近來NCC力推多項改革決心強烈，最近終於選在年底發布有線電視多元選擇付費機制規劃，未來消費者將有單頻單買的選擇，不再是一筆收視費用可看一百台，大包吃到飽。頻道商的表現，未來將會由消費者用收視與否來投票。產業人士警告：「頻道商再不提升節目品質，不只被韓國、中國大陸追過去，未來還可能成為歷史的產物被大眾遺忘了。」現在系統平台在NCC連續出招之後，已開始努力求新求變，力圖打破萬年頻道的刻板印象，改革產業意味濃厚。產業最上游的頻道商，或許得正視以前大家一起吃大鍋飯的日子結束了，得「兄弟登山，各自努力。」無法再想著用綑綁銷售躲在安全傘下了。