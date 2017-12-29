日男台女停車場上演活春宮　不算公然猥褻不起訴

這不算公然猥褻？一名42歲的日籍男子中野與台籍吳姓女子，今年9月間酒後在台北某停車場暗處忘情擁吻，接著情不自禁脫去衣物上演活春宮，遭目擊民眾拍下PO網，被警方依公然猥褻罪送辦，中野供稱當時喝太醉才出現脫序行徑。經北檢調查後，認為兩人於暗處性交並無刻意供人觀賞之意圖，依罪證不足將兩人處分不起訴。

綜合媒體報導，今年9月間，中野在台北林森北路一家日式酒吧與23歲吳姓女服務生相談甚歡，兩人喝到茫之後，中野在送吳女返家途中轉往民生東路一停車場，忘情擁吻後點燃兩人濃烈情慾，褪去衣物互相愛撫，接著更直接「提槍」上陣，沉浸於性愛歡愉之中。