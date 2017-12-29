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日男台女停車場上演活春宮　不算公然猥褻不起訴

社會中心／綜合報導2017/12/29 16:44
▲一名日男與台籍吳女酒醉在停車場上演活春宮，遭目擊民眾拍下過程後PO網。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名日男與台籍吳女酒醉在停車場上演活春宮，遭目擊民眾拍下過程後PO網。（示意圖／翻攝自Pixabay）

這不算公然猥褻？一名42歲的日籍男子中野與台籍吳姓女子，今年9月間酒後在台北某停車場暗處忘情擁吻，接著情不自禁脫去衣物上演活春宮，遭目擊民眾拍下PO網，被警方依公然猥褻罪送辦，中野供稱當時喝太醉才出現脫序行徑。經北檢調查後，認為兩人於暗處性交並無刻意供人觀賞之意圖，依罪證不足將兩人處分不起訴。

綜合媒體報導，今年9月間，中野在台北林森北路一家日式酒吧與23歲吳姓女服務生相談甚歡，兩人喝到茫之後，中野在送吳女返家途中轉往民生東路一停車場，忘情擁吻後點燃兩人濃烈情慾，褪去衣物互相愛撫，接著更直接「提槍」上陣，沉浸於性愛歡愉之中。

不過，兩人性交過程都遭一旁目擊民眾拍下，更將其PO上網路，警方調閱監視器追查到兩人下落。中野到案後供稱，當時吳女醉到忘記住家地址，只好先在民生東路上閒晃，接著才在停車場擁吻、做愛，事後感到相當後悔也不知道這樣違法；吳女則表示當時喝太醉已不記得有做出活春宮一事，但也感到後悔、丟臉。

事後兩人遭警方依公然猥褻罪送辦，中野出庭應訊時供稱，當日兩人都喝太醉才做出脫序舉動，對此感到抱歉懊悔，而吳女則屢傳未出庭。北檢調查後，認為兩人在停車場暗處性交，非刻意供人觀覽，不符公然猥褻構成要件，今將兩人處分不起訴。


▲日男中野與台籍吳女停車場暗處上演活春宮，檢方認為兩人無刻意供人觀覽之意，不構成公然猥褻、不起訴。（圖／翻攝自「爆料公社」）

 

 

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關鍵字公然猥褻活春宮性交酒醉停車場
檢方刻意以不實資訊營造黑心假象

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