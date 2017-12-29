攜手攬客拚觀光 中南部觀光業結盟

陳盛山指出，未來將與航空業者及兩地旅宿業合作，推出「中進南出」及「南進中出」優惠行程攬客，初步以離台灣最近的港澳人士為首要爭取客源目標，再進一步擴及至韓國、越南、泰國。

這項簽約儀式在高雄漢王洲際飯店舉行，由南台灣觀產業聯盟總召集人林富男及中台灣觀光推動委員會發起人、台中市觀光局長陳盛山分別率兩地觀光旅遊業者與會。

（中央社記者程啟峰高雄29日電）中台灣觀光推動委員會今天在高雄與南台灣觀光產業聯盟簽訂合作備忘錄，雙方將結合航空及兩地旅宿業推出「中進南出」、「南進中出」多元遊程及多重優惠攬客，攜手拚觀光。

他認為，台中世界花卉博覽會明年11月將登場，對下半年的旅遊市場是一大利多，希望藉由兩大聯盟的結盟，一起帶動中南部的觀光發展。

林富男表示，中南部因國際航班較少，國外來台觀光客向來以造訪北台灣居多，近來陸客銳減加上軍公教年金改革影響國旅客源，中南部觀光業者明年勢必面臨更嚴峻挑戰，希望藉由這次的結盟「把餅做大」，一起拚觀光。

與會的高市旅行商業同業公會理事長吳盈良認為，中南部空污嚴重，今年冬季更經常紫爆已影響遊客到訪意願，稀釋了暖冬高雄的觀光利多，讓業者更辛苦，這次結盟有助業者突圍，翻轉市場劣勢。1061229