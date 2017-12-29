中國經濟成長減緩風險 2018年恐影響全球經濟

受益於全球經濟狀況良好，今年 S&P 500 指數漲幅創歷史新高，而中國的政治穩定性，為主要推手之一，但隨著中共十九大會議，北京當局開始著手處理日漸嚴重的債務問題，而分析機構擔憂，若世界第 2 大經濟體中國，成長減緩超於預期的話，可能會影響美股的走勢。

《CNBC》綜合各家市場分析師看法，發現多家機構提及，2018 年潛在的中國經濟成長減緩恐影響全球經濟的風險，他們認為受到美國稅改通過進一步的影響，人民幣可能出現下滑，以及中國資本外流等情況，則中國央行恐降低資金流動性。

美國銀行 (Bank of America) 經濟研究部門的全球利率主管 David Woo 在 2018 年展望中表示，中國成長的巔峰已過，但奇怪的是，近幾週以來，市場一直無視有關中國的不利數據，市場很可能認為這情況只是暫時的。

Woo 說：「我們擔心中國可能會受到美國稅制改革的影響。」由於美元的上漲，可能會導致中國資本外流，以及加速打壓人民幣匯率，如果發生這種情況，中國央行可能會降低資金流動性，進一步導致經濟成長前景的放緩。

2016 年初的幾週，人民幣無預警下跌，造成道瓊指數和 S&P 500 指數，在年初出現不好的開盤情況，在那之後，僅管中國證明他們仍有能力控制經濟，但是經濟穩定的代價為不斷增加的債務，國際貨幣基金組織 (IMF)10 月份曾警告說，截至 2012 年底，中國銀行業的資產，已上升到 GDP 的 3.1 倍。

在 5 月份穆迪下調中國評級後，信用評等公司 S&P，於 9 月份亦下調中國的長期主權信用評級。

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 投資長在 2018 年展望中表示，如果信貸違約情況開始群聚，對於投資的金融商品出現違約的擔憂，恐蔓延至更廣泛的經濟體，但瑞銀認為，如果真的發生這種情況，中國政府有足夠的資源，來防止更廣泛的金融恐慌蔓延，但全球金融市場的波動可能會增加，直到情況被控制。

過去幾個月來，投資者一直關注，中國 10 年期主權債券殖利率的上漲，顯示著經濟成長放緩。

而中國政府官員，目前的經濟重點為，減少國家對債務的依賴，根據《新華社》報導，政府在 2018 年經濟計畫中表示：「謹慎的貨幣政策應該保持中立性，貨幣供應量應該被控制，信貸和社會融資應該會合理增長。」

德意志銀行研究 (Deutsche Bank Research) 首席經濟學家 David Folkerts-Landau 認為：「中國當局似乎對經濟成長略為放緩不感到擔憂，而央行正在緊縮貨幣政策，預計到 2018 年年中，可能會有寬鬆政策，以支持經濟增長，但如果通膨走高，這樣的作法則不是選項之一，而經濟成長速度將減緩，並影響全球經濟。」

富國銀行 (Wells Fargo) 策略師則認為，若中國大幅度減少對經濟的刺激政策，則國際股票市場也將受到威脅。

但是僅管有各種對中國經濟成長速度感到擔憂的看法，中國經濟預計的成長率約為 6%，仍比美國的經濟成長率 3％高出許多。