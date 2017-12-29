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中央社

日企財報優異 日股封關創25年來新高

中央社2017/12/29 16:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京股市今天封關，基準日經指數收盤微跌。不過，拜美國股市屢創新高的漲勢帶動，以及日本企業財報優異之賜，日經指數今年仍收在25年以來最高水準。

日經225指數小跌19.04點或0.08%，收22764.94點，為1992年以來新高。指數今年總結勁揚19.1%，為連續第6年上漲。

東證一部指數同樣小跌1.47點或0.08%，收1817.56點。今年總結上揚19.7%。

法新社報導，岩井日星證券公司（IwaiCosmoSecurities）經紀人堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）表示：「在日本企業獲利強健復甦的支持下，今年日股穩健走揚。」

此外，美股接連衝上新高水準，也引領日股攀升。

堀內說：「明年市場信心預料維持樂觀，但仍存有一些潛在風險，包括日圓升值、全球股市走跌和北韓發射飛彈。」

日股今天開盤追隨再創新高的美股走揚，但由於投資人紛紛在新年假期之前結清部位，尾盤浮現獲利了結賣壓。日股將等到1月4日才再度開市。

個股方面，日本電訊業巨擘軟體銀行公司（SoftBank Corp.）與美國叫車服務公司Uber達成投資協議。知情人士透露，軟銀將向Uber早期投資者收購股票，取得15%的Uber股權。軟銀今天股價應聲下跌0.11%。

此外，索尼公司（Sony Corp.）和連鎖休閒服飾品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷公司（Fast RetailingCo.），今天股價雙雙收低0.17%。（譯者：中央社張正芊）1061229

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