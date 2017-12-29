日企財報優異 日股封關創25年來新高

（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京股市今天封關，基準日經指數收盤微跌。不過，拜美國股市屢創新高的漲勢帶動，以及日本企業財報優異之賜，日經指數今年仍收在25年以來最高水準。

日經225指數小跌19.04點或0.08%，收22764.94點，為1992年以來新高。指數今年總結勁揚19.1%，為連續第6年上漲。

東證一部指數同樣小跌1.47點或0.08%，收1817.56點。今年總結上揚19.7%。

法新社報導，岩井日星證券公司（IwaiCosmoSecurities）經紀人堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）表示：「在日本企業獲利強健復甦的支持下，今年日股穩健走揚。」