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中央社

半導體今年市值台積電增最多 18家倍增

中央社2017/12/29 16:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹29日電）台股今天封關，據法人統計，半導體類股今年市值大增新台幣2.27兆元，增幅達32.65%；其中，台積電市值增加最多，達1.24兆元，另有18家廠商市值倍增。

台積電10奈米製程進展快速，在蘋果(Apple)A11處理器大單挹注下，今年10奈米製程比重可望達1成水準，全年美元營收將成長約9%，將刷新歷史新高紀錄。

台積電董事長張忠謀並對未來營運前景展望樂觀，預期在高速運算等4大平台驅動下，未來3年美元營收可望逐年成長5%至10%。

台積電製程技術領先，產業龍頭地位穩固，未來營運成長可期，股息也可望穩定增加，頗受市場資金青睞，今年來股價表現強勁，市值大增1.24兆元，為今年市值增加最多的半導體廠。

除台積電市值迭創新高，缺貨題材為今年半導體產業最受市場關注的焦點，包括矽晶圓、編碼型快閃記憶體(NOR Flash)與金氧半場效電晶體(MOSFET)都是熱門的缺貨產品，相關廠商股價多有亮麗表現。

NOR Flash廠旺宏今年市值即增加630.4億元，增幅高達3.76倍，為今年市值增幅最大的半導體廠；另一NOR Flash廠華邦電今年市值也同步大增1.61倍。

矽晶圓廠環球晶圓與合晶今年市值也分別大增3.09倍及2.59倍。據法人統計，今年共有18家半導體廠市值倍增。1061229

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