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MLB／2017年大聯盟10大歷史性表現

記者張育嘉／綜合報導2017/12/29 16:26
▲Chris Sale。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Sale。（圖／美聯社／達志影像）

2018年即將到來，美國職棒大聯盟官網也選出2017年賽季中，10個歷史性的表現，提供球迷回顧。

首先，就是紅襪隊投手Chris Sale的單季308次三振，在上個冬天紅襪從白襪隊交易得到Sale，他不負眾望，單季狂飆308次三振，在賽揚排行中排名第2名。

接著是今年奪下賽揚獎的投手，來自印地安人隊的Corey Kluber，雖然季中曾一度進傷兵名單，在6月時防禦率仍達4.38，不過他在明星賽周後，找回自己過往的身手，在下半季繳出11勝1敗的成績。

先前被馬林魚交易的盜壘王Dee Gordon及全壘打王 Giancarlo Stanton也雙雙出現在榜上，許多人把目光專注在Stanton的單季59轟，不過Gordon單季60盜及至少200安，也僅是史上第9人。

紅人隊的Joey Votto在今年國聯MVP 票選中，僅以2分之差敗給Stanton，他今年轟出36發全壘打，吞下生涯最少的83次三振。季中從老虎被交易到響尾蛇的J.D. Martinez，本季在432個打數轟出45發全壘打，同樣榜上有名。

紅人隊的Scooter Gennett在6月7日隊上紅雀的比賽中，轟出單場4響砲，外帶一支一壘安打，單場進17個壘打數，表現令人印象深刻。

今年完成國聯賽揚獎二連霸的國民隊投手Max Scherzer，本季飆出268次三振，連續4季單季三振數超過250次，成為史上第4人。

印地安人隊Jose Ramirez本季敲出56支二壘安打、29發全壘打、6支三壘安打，以及洋基隊「法官」Aaron Judge，美聯最多的52轟、127次保送及208次三振，也都榜上有名。

最後就是今年非常風光的太空人隊Jose Altuve，他今年一共擊出204支安打，成為繼日籍打者鈴木一朗後，再度連續4季200安的選手，他也在球季結束後奪下美聯MVP，以及銀棒獎。

關鍵字mlb2017
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