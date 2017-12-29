蔡英文：我知道民調下滑　但我要做過去總統不敢做的事

總統蔡英文今(29)日召開年終記者會說明他上任一年來的施政與未來展望，蔡英文說，他知道自己民調下滑，夜闌人靜的時候，也曾想過自己是否還要繼續堅持改革，但她決定，她要做過去總統不敢做的事，與不敢付出的政治成本，改革仍會堅定推動。

蔡英文說，這個政府在做的事，都是過去政府應該做，但考量政治成本後，沒有做的事。做了，會得罪人，所以寧可不要做，這是一個惡性循環，也是今天台灣社會讓年輕人感到不公平、感到被剝奪的原因。

蔡英文說，從去年520就職以來，她對自己最重要的期許是，要做以前的總統不敢做的事，要推動以前政府不敢推動的改革。



蔡英文說，原本搖搖欲墜的公教年金制度，現在因為年金改革的推動而緩解。過去被認為不可能做到的社會住宅，現在因為修改了「住宅法」和新訂了「租賃專法」，已經透過興建、包租代管和容積獎勵，正在陸續興辦。幾天前，一位楊奶奶跟她的三個孫子，成了台北市第一個透過「包租代管」，搬進社會住宅的住戶。改變正在發生當中。



蔡英文說，就任總統這五百多天以來，其實她的心情蠻複雜。看到這個國家有新的改革完成、有新的制度上路，心裡真的很欣慰。不過，每次改革遇到困難，或是阻礙的時候，晚上回到家裡，她也曾反覆地想「我真的要再堅持下去嗎」？



蔡英文說，每次想，她的答案都一樣，一定要堅持下去，這些事一定要做。她知道，改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，這一點她早有心理準備。「只要改革對台灣有利，我無怨無悔。就算再來一次，我仍然願意為了打造一個不一樣的台灣，堅持改革，奮戰到底」。



蔡英文再次強調，改革不能等，轉型必須急行軍，我們腳步要穩健，但速度不能慢下來。