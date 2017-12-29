趴趴走不怕苦 就服員走動式服務受肯定

（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業服務員吳秀芬，為了讓更多民眾得到就業資訊，固定走訪廟宇、社區或火車站，以面對面方式宣導，堪稱不怕苦的「走動式就業服務員」。

在新竹縣新豐鄉擔任就業服務員的吳秀芬今天受訪表示，高中時她學習會計，結婚後辭去工作成為家庭主婦，但熱愛學習的她，利用時間參加地方農會舉辦的成長營、打包帶編織班等，持續為自己的未來職涯做規劃，她說「想等小孩大了，再度回到職場」。

離開職場12年，吳秀芬決定再次回到職場，但她說，當年將近40歲，找工作並不容易，所幸於民國92年時參加當時政府推動的擴大就業計畫，以1天新台幣800元薪資在新竹縣新豐鄉公所社會課工作，後來轉任成為新豐鄉就業服務員。