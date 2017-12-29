展望日本2018 安室引退大谷展翅

安室奈美惠9月20日在官網上說，9月16日是她出道25週年，想在這個時候寫下決心要做的事，「我安室奈美惠，決定在2018年9月16日退出演藝圈」。

日本2017年度漢字為「北」，隨著2017年即將結束，日本社會經歷包括北韓情勢緊張的一年。展望2018年，預期各領域都有不少重大發展。

（中央社記者黃名璽東京29日專電）2017年即將進入尾聲，展望日本2018年，歌手安室奈美惠將引退，讓歌迷萬般不捨；而日職投打兼備的二刀流球星大谷翔平，則將於美國職棒大聯盟登場，球迷十分期待。

安室奈美惠的決定讓喜愛她的歌迷萬般不捨，但也讓人期待未來一年安室奈美惠的各項演出。

2、大谷翔平美國職棒大聯盟登場

在日職以二刀流奮戰5年，大谷翔平終於有機會挑戰美國職棒大聯盟，並落腳洛杉磯天使隊。總教練索西亞（Mike Scioscia）說，球隊絕對會讓大谷翔平發揮二刀流實力，這是無庸置疑的。

包括大谷翔平出身的日本職棒日本火腿隊總教練栗山英樹等人，都期待能在大聯盟球場看到這位讓日本人引以為傲的球星，再現二刀流傳奇。

3、日本皇室真子公主出嫁

日本宮內廳9月3日宣布，皇室秋篠宮夫婦長女真子公主與大學同學小室圭訂婚。至於何時完婚，目前預測可能選在2018年秋天。

真子是日皇明仁的長孫女，出嫁後將失去皇族身分，日本民眾對真子的婚禮抱持高度關心與祝賀。

4、日皇明仁最後一次接受一般民眾生日祝賀

明仁的生日是12月23日，從進入平成時代以來，每年到了這個日子，皇居就會開放特定時間讓民眾可以親自向日皇祝賀。

但明仁確定將於2019年4月30日退位，之後會搬出皇居，因此2018年12月23日將是他最後一次在皇居接受一般民眾祝賀。

5、日中韓領袖會議

繼上一次日中韓3國領袖會談2015年11月在南韓首爾舉行以來，已經過了兩年多。日本政府原本計畫，3國領袖會談能在年底前或明年一月在日本舉行，目前傳出可能的時間是2018年3月中國全國人民代表大會後。

不過，日韓最近因為慰安婦議題關係緊張，日中韓領袖會議能否順利舉行，可能有變數。

6、自民黨總裁選舉

自由民主黨總裁每3年改選一次，總裁安倍晉三已連任一次，明年屆滿6年，將會改選。自民黨3月修改內規，把原本規定只能連任一次，放寬為連任2次，讓安倍晉三2018年有機會挑戰3連霸。

不過，自民黨內各派閥仍在觀望，安倍晉三能否順利出馬角逐連任，明年黨內各勢力預料將有一番角力。

7、東京築地市場遷址豊洲

旅遊熱點東京築地市場預定搬遷至豊洲市場延宕一年多，上週確定豊洲市場將於2018年10月11日開幕，築地市場將營業至同年10月6日。未來想看東京最大的魚市拍賣，就要到豊洲市場。1061229