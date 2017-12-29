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中央社

星國女成千萬旅客 觀光局推薦台灣深度遊

中央社2017/12/29 16:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡29日專電）新加坡籍陳珏甹幸運成為2017年來台的第1000萬名旅客，觀光局駐新加坡辦事處今天除親自贈送來回機票，也盼陳珏甹進一步深度旅遊台灣，同時體驗便捷的捷運服務及採果樂。

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任今天中午舉行頒贈儀式，由華航新加坡分公司總經理陳宗祺親自將來回機票送給陳珏甹。

陳珏甹告訴中央社記者，新加坡朋友非常喜歡台灣美麗的山水風光，這次和家人赴台旅遊收穫滿滿，造訪合歡山、清境農場、日月潭、九份等多處景點，不僅士林夜市的雞排讓她印象深刻，更鼓起勇氣品嚐道地的台灣臭豆腐。

尤其，陳珏甹還被九份印章業者認出是來台的第1000萬名旅客，著實讓她驚喜萬分。

陳珏甹指出，下次赴台旅遊不僅會接續探訪諸如花蓮、薰衣草森林等更多台灣秘境，也要好好品味道地夜市美食。

林信任表示，台灣連續3年國際旅客破千萬人次，新加坡去年旅客遊台人數首度突破40萬人次，今年1到10月與去年同期相較成長7.2%，讓台灣成為新加坡民眾出國旅遊的最方便首選地。

他指出，為讓陳珏甹能更深入旅遊台灣，駐新加坡辦事處也贈送採果券、桃捷體驗券、台北捷運悠遊卡、觀光局吉祥物「喔熊」，以及外出旅遊必備的行動電源等諸多好禮。

陳珏甹12日搭機抵達桃園國際機場第一航廈，幸運成為今年來台的第1000萬名旅客。1061229

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