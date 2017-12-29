星國女成千萬旅客 觀光局推薦台灣深度遊

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）新加坡籍陳珏甹幸運成為2017年來台的第1000萬名旅客，觀光局駐新加坡辦事處今天除親自贈送來回機票，也盼陳珏甹進一步深度旅遊台灣，同時體驗便捷的捷運服務及採果樂。

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任今天中午舉行頒贈儀式，由華航新加坡分公司總經理陳宗祺親自將來回機票送給陳珏甹。

陳珏甹告訴中央社記者，新加坡朋友非常喜歡台灣美麗的山水風光，這次和家人赴台旅遊收穫滿滿，造訪合歡山、清境農場、日月潭、九份等多處景點，不僅士林夜市的雞排讓她印象深刻，更鼓起勇氣品嚐道地的台灣臭豆腐。