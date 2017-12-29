危機水晶球 美債殖利率曲線趨平會反轉嗎？

正常情況下，債券年期愈短，殖利率應該愈低，原因是因為長債風險較高，但過去兩年聯準會先後 5 度升息推高短債利率，長債利率卻因為通膨偏低而承壓，令利差持續收窄，其中被視作關鍵指標的兩年期和十年期債利差，更是由去年 12 月的 135 個基點，降至本月 15 日 51 個基點的 10 年新低。

昨日，美國公債殖利率曲線驟降至新低週期，達 2007 年 10 月以來最扁平曲線，引起市場憂慮，係因過往歷史顯示，這恐怕是金融危機發生前的訊號。

美國經濟在 2017 年經歷豐收一年，前景似乎一片向好，但美國公債殖利率曲線似乎卻在預示著新一輪的經濟危機。

過去 30 年，美國 10 年期公債殖利率一直穩定下降，但有數次殖利率曾在金融市場危機爆發之前，會短暫上升 (巧合嗎？)，例如 1987 年股市崩盤、1990 年 S&L 危機、1994 年債券大屠殺、2000 年網路泡沫化、2007 年房市崩潰等，在這些事件爆發前，美國 10 年期公債殖利率都「恰巧」上升。

分析這曲線的難度在於，每次升幅不同，1990 年 S&L 危機的升幅很小，但 1994 年的債券大屠殺和 2000 年的網路泡沫化之前，都可以看到殖利率曲線的升幅都很劇烈。

故到底這次的上升是「絕對的上升」，還是只是觸動正常下降趨勢之前的一個催化劑？雖然不知道這曲線是否會持續扁平，但投資者要密切關注，畢竟這可能決定下一年金融市場的命運。

如果你深信當前美國經濟已過度負債，所以只要利率有小幅調升，經濟就恐怕會崩潰，那麼你就會認同這扁平化的曲線凸顯的意義。

來看看 5 年期美國公債期貨中的 CFTC 投機者部位：

有史以來最多的 5 年期合約淨空頭。

但到上週為止的報告，投機者事實上是看多 10 年期美債的。

這趨勢持續，因長債期貨推高有史以來最多的淨多頭投機部位。

整體來說，投機者最看空 5 年期債券價格，但是卻看多中長天期的債券價格，即一個殖利率扁平的 10 年期債券部位。

此前 Fed 主席葉倫曾表示，無須過分擔憂公債殖利率曲線扁平的現象，但分析師也擔心她恐怕重蹈前任覆轍，過度低估此曲線反映的訊息。

安聯 (Allianz SE) 首席經濟顧問、知名經濟學家 Mohamed El-Erian 安撫大眾，美國經濟仍有擴張空間與通膨增速的跡象，所以這個曲線還是可能被拉回陡峭。如果不這樣的話，Fed 還可以減息對應，且全球其他地區經濟同步成長，也有利美國擴張。

但 Fed 明尼亞波里分行總裁 Neel Kashkari 近日表示，央行幾次升息的動作或許已經傷害經濟。他先前也因長短債利差趨平而對升息持反對意見，批評 Fed 升息太過鷹派。