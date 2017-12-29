〈公股行庫加薪獵才〉八大行庫明年大舉徵才4000人

明 (2018) 年八大公股行庫將展開 3 年來最大規模的徵才活動，估計光是上半年，徵才人數就超過 2000 人，合計明年全年徵才規模上看 4000 人。而徵才項目中，以法遵、資訊人才最受歡迎。

適逢退休潮、金融科技趨勢到來，各大公股行庫明年擴大徵才，其中，若以徵才人數來看，明年上半年以華南銀行徵 460 人最多，其次為第一銀行 410 人，再來則是兆豐銀估徵 350 人，臺銀、合庫銀徵 300 人，土銀、臺企銀徵 200 人。

因應金融業法遵趨嚴、金融科技浪潮，法遵及資訊人才需求大增。根據各大公股行庫徵才項目中，除了招募一般行員、理專之外，包括臺銀、兆豐銀、華南銀行都分別招募法遵、資訊等相關人才。