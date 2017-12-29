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無法克制性癖好　斯文男偷女性內褲被逮

記者林重鎣／台中報導2017/12/29 16:50
▲林姓男子在洗衣店偷女內褲（圖／林重鎣翻攝 , 2017.12.29）
▲林姓男子在洗衣店偷女內褲（圖／林重鎣翻攝 , 2017.12.29）

霧峰警分局國光派出所所長葉信良、警員凃佳伶(28)日晚上巡邏時接獲大里區一間自助洗衣店李姓店長報案稱，有一男子偷取其老婆的內褲，被他當場逮個正著，警方旋即趕至現場查證。

經警方調查，該竊嫌是店長在看管監視器影像時，發現該嫌鬼鬼祟祟地到處觀看每台洗衣機有無衣物，而該竊嫌相中他剛洗好的衣物，隨即見該嫌立刻打開洗衣機門後直接拿取他老婆的內褲，並緊握在其左手裡，右手則是不停地翻找有無其他女性的內衣褲，李男見狀馬上跑下樓並喝斥他在做甚麼，該嫌隨即將其得手的女性內褲丟回洗衣機裡，並驚呆地站立在原地不動，爾後，則開始向李男苦苦哀求其不要報警處理，等警方抵達時，該嫌見其苦情計無奏效後，便即向警方辯解。

竊嫌為林姓男子（70年次），已婚且育有小孩，林嫌向警方表示，其婚前即對於女性的貼身衣物有特殊偏好，所以在出差外地工作閒餘，臨時起意路過一間洗衣店去付諸行動，滿足自己的好奇心與性幻想的慾望，後果則是讓他自己悔不當初；他表示原本婚後就比較能用自己的意志力去克制這種僻好，結果卻因一時的衝動而讓自己鑄下大錯，他不堪設想自己該承擔的代價，只希望能再給他一次改過自新的機會，並表示為了他的家人著想，他定會尋找適當的管道治療自己特殊的癖好，期能往後不再發生憾事，警方調查後依竊盜罪嫌移送法辦。

關鍵字洗衣機自助洗衣店女性內褲霧峰警分局
中橫便道元旦連假　開放5班次通行花毯節景觀后里環保志工自發性協助

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