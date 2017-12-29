無法克制性癖好　斯文男偷女性內褲被逮

霧峰警分局國光派出所所長葉信良、警員凃佳伶(28)日晚上巡邏時接獲大里區一間自助洗衣店李姓店長報案稱，有一男子偷取其老婆的內褲，被他當場逮個正著，警方旋即趕至現場查證。

經警方調查，該竊嫌是店長在看管監視器影像時，發現該嫌鬼鬼祟祟地到處觀看每台洗衣機有無衣物，而該竊嫌相中他剛洗好的衣物，隨即見該嫌立刻打開洗衣機門後直接拿取他老婆的內褲，並緊握在其左手裡，右手則是不停地翻找有無其他女性的內衣褲，李男見狀馬上跑下樓並喝斥他在做甚麼，該嫌隨即將其得手的女性內褲丟回洗衣機裡，並驚呆地站立在原地不動，爾後，則開始向李男苦苦哀求其不要報警處理，等警方抵達時，該嫌見其苦情計無奏效後，便即向警方辯解。