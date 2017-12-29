斗六藝品店鬥毆致重傷 主嫌投案

（中央社記者江俊亮雲林縣29日電）雲林縣斗六市27日傍晚發生藝品店鬥毆案，造成39歲男子腦網膜出血、手腳骨折、骨盆斷裂；40歲黃姓主嫌自知難逃法網，今天連同兩名共犯向警方投案，坦承下手過重。

雲林縣警察局斗六分局今天發布新聞稿指出，斗六市萬年路某家藝品店27日傍晚突遭分乘5輛車的10餘人闖入，以棍棒圍毆屋內4人，其中39歲黃姓男子傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察，未脫離險境。

經警方調查後，掌握住在斗南鎮的40歲黃姓男子涉有重嫌，於是向雲林地檢署聲請拘票查緝相關涉案人員；繼昨天查緝4名涉案人到案後，黃姓主嫌今天連同另兩名共犯向警方投案，前後已有7人到案。