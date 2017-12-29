毛寶貝換季嘔吐腹瀉　當心健康拉警報

狗狗嘔吐或拉肚子是健康警訊。獸醫師陳震寰表示，短鼻子的西施、巴哥、法鬥等特殊狗種，容易因過度活動而過度吸換氣，導致胃部脹氣而嘔吐；腹瀉則與品種較無關係，多因身體較虛，或腸胃發育尚未完全的2至3個月幼犬，因為吃太多、沒吃過或食用難以消化的食物而拉肚子。

一般人在季節交替轉換時，容易罹患感冒而感到不適，毛小孩也是如此！獸醫師表示，近來狗狗因嘔吐腹瀉前來動物醫院就診的比例增高，由於寵物嘔吐腹瀉的成因很多，且與年紀有關係，飼主在季節交替時分應隨時留意寵物症狀，儘早就醫找出病因，以免引發胰臟炎等併發症而得不償失。

陳震寰指出，不同年記的狗狗發生嘔吐腹瀉的原因不盡相同，例如幼犬常因腸胃發育未完全，亂舔導致細菌感染、腸內寄生蟲、環境適應不良、更換飼料等因素而嘔吐腹瀉；1至7歲成犬則常因挑食或過食，導致胃酸過多、季節性出血腸胃炎，而吐出黃色黏液，或者出現拉肚子下痢；7歲以上老犬則易因腎臟病、肝臟病或胰臟發炎等慢性病、挑食或季節性腸胃炎而嘔吐或下痢，通常問題可能不單純，需進一步檢查始能確定所有病因。

陳震寰醫師說，飼主若觀察到狗狗嘔吐物為尚未消化顆粒型，則多屬上腸胃道問題；若嘔吐物為消化過的食糜狀，則代表食物已進入小腸消化後再逆蠕動嘔出，可能是因吃進異物而堵住腸胃道。若腹瀉呈軟便、水便、黏稠果凍狀或帶有血絲，則屬下腸胃道腸炎，尤其已經出現血液黏液便則更需要小心處理。

飼養長毛狗的飼主則可能會發現寵物出現想吐卻吐不出來的症狀。陳震寰解釋，長毛狗易因舔毛或啃咬皮膚時而將毛髮吞下肚，出現類似貓咪的毛球症，狗狗可能會因此跑去吃花草樹葉來刺激嘔吐，期望可以嘔吐胃內毛球塊，然而飼主須留意狗狗可能會因此而誤吃刺激物或毒素，反損及肝腎臟。

嘔吐腹瀉通常是身體自我保護機制，但是往往過度反應後引起急性腸胃炎；再反覆又吐又拉無法控制，則就建議需醫療介入，進一步了解致病原因並對症下藥。嘔吐腹瀉最應擔心是否會併發危險的胰臟炎，飼主應先讓寵物禁食並送醫治療檢查。

陳震寰醫師補充，門診中曾有狗狗吃糖炒栗子或貓咪啃食拖鞋泡綿而導致腸阻塞，但由於X光無法讓糖炒栗子或拖鞋泡綿呈現顯影，因此需進一步透過胃腸道造影，始能確診何處被塞住，若飼主平日能多留意寵物是否會有亂吃偷吃行為，能夠防範於未然，則有助家中毛小孩喵星人遠離生病的發生。

造成狗狗嘔吐腹瀉原因很多，氣溫早晚變化過大也可能引發。陳震寰醫師提醒飼主，正值換季時節，飼主應為毛小孩們做好保暖動作，同時養成定時定量的良好進食習慣，將有助毛小孩腸胃機能，避免發生嘔吐腹瀉。