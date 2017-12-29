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〈樂斯科登興櫃〉養老鼠養到全台灣第一名 1月4日登

鉅亨網2017/12/29 16:39
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成立於 2001 年的樂斯科生物科技 (6662-TW)，主要業務為生產 SPF 實驗動物、引進並生產疾病模式動物，為台灣最大且唯一國際級實驗動物 (老鼠) 供應廠商，市占率超過 58%，為增加公司知名度、吸引優秀人力及長期穩定資金後盾，預計於 2018 年 1 月 4 日登錄興櫃。

董事長陳振忠表示，公司一直以來致力於既有市場服務價值的深化、海外市場投資佈局、甚至未來在精準醫學領域發展中，都是樂斯科未來投入開發的重點項目。

除了生產 SPF 實驗動物，樂斯科也因應實驗動物飼養與實驗設施需求，提供包括儀器、耗材與檢驗平台的軟硬體系統整合規劃，並提供國際級病理毒理鑑定與顧問服務，具備完整的生命科學研究及醫藥開發精準服務。

樂斯科最近 2 年營運狀況，2015 年營收為 2.25 億元，稅後純益 0.37 億元，每股稅後純益 2.51 元，2016 年營收為 2.31 億元，稅後純益 0.4 億元，每股稅後純益 2.48 元。至於 2017 年上半年營運狀況，營收為 1.03 億元，稅後純益 0.17 億元，每股稅後純益為 0.8 元。

樂斯科營收來源以實驗動物相關服務佔 61%，至於儀器設備及試劑則約佔 34%，由於建置符合國際認證標準的實驗動物飼養廠投入成本高、飼養房的建置須符合國際標準、高度穩定品質量產技術等均為進入門檻，因此，客戶移轉成本高、不輕易更換實驗動物來源為其產業特性。

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危機水晶球 美債殖利率曲線...〈樂斯科登興櫃〉印度、泰國...

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