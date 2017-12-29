〈樂斯科登興櫃〉養老鼠養到全台灣第一名 1月4日登

成立於 2001 年的樂斯科生物科技 (6662-TW)，主要業務為生產 SPF 實驗動物、引進並生產疾病模式動物，為台灣最大且唯一國際級實驗動物 (老鼠) 供應廠商，市占率超過 58%，為增加公司知名度、吸引優秀人力及長期穩定資金後盾，預計於 2018 年 1 月 4 日登錄興櫃。

董事長陳振忠表示，公司一直以來致力於既有市場服務價值的深化、海外市場投資佈局、甚至未來在精準醫學領域發展中，都是樂斯科未來投入開發的重點項目。

除了生產 SPF 實驗動物，樂斯科也因應實驗動物飼養與實驗設施需求，提供包括儀器、耗材與檢驗平台的軟硬體系統整合規劃，並提供國際級病理毒理鑑定與顧問服務，具備完整的生命科學研究及醫藥開發精準服務。