張大力院長榮獲華人卓越品牌金像獎　閃耀國際與世界接軌

此次峰會以多元學術討論為重點，現場有各種不同的會議形式進行，並邀請海內外知名學者與業者針對各個主題演講。其中，在接軌國際醫療方面，更是討論的一大重點，與會專業人士分享來自各個不同國家的思維與經驗。東京風采整形外科診所張大力院長也獲邀參加此盛會。

因應經濟時勢變化，整合華商力量迎向世界，今年第二屆世界華人企業領袖峰會（WCLS 2017），配合政府新南向政策，以「華商攜手‧迎向世界‧落實交流‧共創商機」為主題，由中華工商經貿科技發展協會、臺灣創意經濟發展協進會、台北商業會聯合主辦。

整外專科張大力院長不斷精進專業，時常參與國際手術訓練課程，不僅取得新世代符合人體工學的果凍矽膠Motiva Ergonomix隆乳手術臨床教師最佳授證，更榮獲多項國際間的獎項殊榮，醫療技術領先日韓，堪稱台灣整形美學界的代表之一，因此獲大會頒發「華人卓越品牌金像獎」肯定。

張大力院長於會中分享日式醫療特色及願景，並提出「台灣高端醫美市場區隔」議題，指出有鑑於每個客戶需求與定制專案皆有不同，針對個案客制化內容與個別設計，不再是一成不變的服務，打造客制化溫馨療程。在日本很重視人本關懷，讓醫療不再是冷冰冰的、利益性的，打造溫暖、安心、舒適的環境，醫病關係可以達到一種和諧。而「東京風采整形外科診所」正是一家專業的醫美整形日式美學機構，提供「HARMONY和諧醫美整形諮詢服務」。

這次會中，探討的主題還包括華人經濟的科技、創新、人才與機會發展，以新思維新定見，共同尋找未來的方向與動力，強化與新南向國家產業價值鏈整合，促進全球華商企業之交流與合作，加強建立台灣與東協國家之經貿合作關係，建立資訊交流平臺，促進國際相關產業交流。



▲張大力院長不斷精進專業，時常參與國際手術訓練課程，榮獲多項國際間的獎項殊榮，醫療技術領先日韓，堪稱台灣整形美學界的代表之一。（圖／公關照片）