NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈林智勝打率跌破3成　俠盜大勝鯊魚高鐵雲林站寒冬送暖　捐血傳愛勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
政治

聽到怒吼　蔡英文：5個手段讓青年不再低薪

記者陳弘志／台北報導2017/12/29 16:52
▲蔡英文29日宣布將用五個方法，來終結青年低薪，同時也關注弱勢就業者的處境。（圖／記者林調遜攝 , 2017.12.29）
▲蔡英文29日宣布將用五個方法，來終結青年低薪，同時也關注弱勢就業者的處境。（圖／記者林調遜攝 , 2017.12.29）

蔡英文總統29日舉行年終記者會，表示將透過五個手段讓全國青年擺脫低薪困境。

蔡英文說，今年牛津字典的年度代表字是「youthquake」，它反映年輕世代對社會帶來的震撼。這是全世界共同的現象，台灣的年輕人當然也不例外。
 
蔡英文說，如果年輕人還願意聽政府講幾句話，她想說，了解各位心中對未來的焦慮，她會盡一切可能來翻轉國家的未來。2018年，她給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴，改善年輕人的低薪問題。
 
蔡英文宣布將用五個方法，來終結青年低薪。
 
第一個方法，要讓產業順利升級跟轉型。例如她剛剛提到的「國機國造」計畫，它已經創造七百多個航空研發製造人才的工作機會，未來整個產業總共會增加到兩千個。又例如中科院，從去年520她上任以來，已經新聘將近1,500名員工，像這樣優質的工作，才能根本改善青年人的低薪問題。同時，政府還會把低薪的行業一個一個盤點出來，協助它們導入新科技，或是改變商業模式，加速升級跟轉型。
 
第二個方法，是要持續鼓勵企業加薪。如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。當企業把更多利潤分享給員工，提高員工消費的能力，景氣就會正向循環，對企業和勞工都有好處。
 
第三，基本工資的調整不會停。以前，22K對有些年輕人可能是起薪的天花板，這一年多來，經過兩次基本工資的調升，再過幾天，也就是從2018年開始，22k就變成起薪的樓地板。接下來，政府更要推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定建立一個法制基礎，讓所有影響工資的因素，可以被納入最低工資的討論。
 
蔡英文也說，基本薪資的提昇不是一步到位，也不會讓中小企業獨自面對，政府會輔導與協助，讓產業的生產力，可以跟上薪資成長的速度。
 
第四、有一些從事低薪、非典型工作的年輕人，政府有責任提供他們充分的職涯諮詢、足夠的職業訓練，甚至津貼鼓勵，讓他們在職涯上有更多選擇的機會。
 
第五、政府將減輕年輕人的生活負擔。社會住宅、公共化托育及幼教、長照，都會全力推動。她也知道許多年輕人，特別是出身弱勢家庭的年輕人背負沉重的學貸，因此未來將再進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。
 
蔡英文說，在改善青年低薪的同時，也會同步關注弱勢就業者的處境，逐步提升婦女、中高齡、原住民族、新住民、以及其他非典型工作者的薪資和勞動環境。

關鍵字蔡英文青年低薪年終記者會加薪基本工資
蔡英文答民調下滑：再來1次也不悔婦聯會：從來不是任何政黨附隨組織

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan