聽到怒吼　蔡英文：5個手段讓青年不再低薪

蔡英文總統29日舉行年終記者會，表示將透過五個手段讓全國青年擺脫低薪困境。

蔡英文說，今年牛津字典的年度代表字是「youthquake」，它反映年輕世代對社會帶來的震撼。這是全世界共同的現象，台灣的年輕人當然也不例外。



蔡英文說，如果年輕人還願意聽政府講幾句話，她想說，了解各位心中對未來的焦慮，她會盡一切可能來翻轉國家的未來。2018年，她給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴，改善年輕人的低薪問題。



蔡英文宣布將用五個方法，來終結青年低薪。



第一個方法，要讓產業順利升級跟轉型。例如她剛剛提到的「國機國造」計畫，它已經創造七百多個航空研發製造人才的工作機會，未來整個產業總共會增加到兩千個。又例如中科院，從去年520她上任以來，已經新聘將近1,500名員工，像這樣優質的工作，才能根本改善青年人的低薪問題。同時，政府還會把低薪的行業一個一個盤點出來，協助它們導入新科技，或是改變商業模式，加速升級跟轉型。



第二個方法，是要持續鼓勵企業加薪。如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。當企業把更多利潤分享給員工，提高員工消費的能力，景氣就會正向循環，對企業和勞工都有好處。



第三，基本工資的調整不會停。以前，22K對有些年輕人可能是起薪的天花板，這一年多來，經過兩次基本工資的調升，再過幾天，也就是從2018年開始，22k就變成起薪的樓地板。接下來，政府更要推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定建立一個法制基礎，讓所有影響工資的因素，可以被納入最低工資的討論。



蔡英文也說，基本薪資的提昇不是一步到位，也不會讓中小企業獨自面對，政府會輔導與協助，讓產業的生產力，可以跟上薪資成長的速度。



第四、有一些從事低薪、非典型工作的年輕人，政府有責任提供他們充分的職涯諮詢、足夠的職業訓練，甚至津貼鼓勵，讓他們在職涯上有更多選擇的機會。



第五、政府將減輕年輕人的生活負擔。社會住宅、公共化托育及幼教、長照，都會全力推動。她也知道許多年輕人，特別是出身弱勢家庭的年輕人背負沉重的學貸，因此未來將再進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。



蔡英文說，在改善青年低薪的同時，也會同步關注弱勢就業者的處境，逐步提升婦女、中高齡、原住民族、新住民、以及其他非典型工作者的薪資和勞動環境。