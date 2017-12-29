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中央社

電信三雄年終尬優惠 通話金PK購物金

中央社2017/12/29 16:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北29日電）時序進入歲末年終，為迎接新年，電信三雄分別推出優惠尬場，遠傳針對申辦指定系列旗艦高資費用戶，每月加碼送888元通話金，台灣大高資費戶可抽momo購物紅利金2萬元。

2018年元旦起，遠傳電信推出「新春發發發」專案申辦iPhone、Samsung、Nokia、Sony、Huawei及OPPO等開運8系列旗艦機，攜碼或續約1399以上資費，每月加碼獲贈888元通話金，此外還有各項遠傳手機加碼禮，辦Nokia 8再送經典Nokia 3310。

台灣大哥大雙代言人蕭敬騰與藍心湄推出台灣大20週年品牌廣告「跨世代改變論」，首發影片在耶誕節前夕播出後，不到48小時，在Facebook與YouTube締造破百萬點閱率。

為慶祝20週年，台灣大明年元旦起推出「新年好運轉」抽獎活動，申辦1399以上專案資費，有機會抽momo購物紅利金2萬元。

11月初在「爆廢公社」火紅的「#驚世職句場」貼文出現後，插畫家也自發性的跟進繪製成圖片，中華電信觀察到此現象，與日本人氣插畫家「懶得"鳥"你」合作，舉辦「驚世職句場」創意貼圖梗募集活動，短短3週，網站吸引超過43萬網友到訪、募得近萬則創意投稿。26日至明年1月24日開放免費上架，僅1天就超過150萬人下載。

中華電信同步免費推出LINE個人化服務介面，綁定LINE官方帳號，即可參加iPhone X、OPPO R11s手機及KKBOX免費聽、萬點LINE Points等抽獎。1061229

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