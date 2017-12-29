廖蕙芳：勞基法修法 選擇離開行政團隊

（中央社記者余曉涵台北29日電）前勞動部政務次長廖蕙芳今天在臉書發文，還原當初溝通一例一休的過程，說明民眾的不滿是因一例一休和負面經濟印象連在一起。而行政院提出勞基法修法版本後，她離開行政團隊，各自尊重彼此的選擇。

對此，勞動部主任秘書陳明仁則指出，尊重廖蕙芳的說法。

廖蕙芳11月在臉書宣布請辭勞動部政務次長，由於時間點敏感，當時讓外界質疑是否跟勞基法修法有關，廖蕙芳當時強調是因為個人因素。

廖蕙芳今天在臉書發文表示，人生是一連串的選擇，政策的決定也是一樣。她說，當初她參與大大小小的一例一休的說明會，經過說明後，與會的民眾也可以理解他們的問題不全然是一例一休的問題。