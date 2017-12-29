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廖蕙芳：勞基法修法 選擇離開行政團隊

中央社2017/12/29 16:43
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北29日電）前勞動部政務次長廖蕙芳今天在臉書發文，還原當初溝通一例一休的過程，說明民眾的不滿是因一例一休和負面經濟印象連在一起。而行政院提出勞基法修法版本後，她離開行政團隊，各自尊重彼此的選擇。

對此，勞動部主任秘書陳明仁則指出，尊重廖蕙芳的說法。

廖蕙芳11月在臉書宣布請辭勞動部政務次長，由於時間點敏感，當時讓外界質疑是否跟勞基法修法有關，廖蕙芳當時強調是因為個人因素。

廖蕙芳今天在臉書發文表示，人生是一連串的選擇，政策的決定也是一樣。她說，當初她參與大大小小的一例一休的說明會，經過說明後，與會的民眾也可以理解他們的問題不全然是一例一休的問題。

對於勞工的不滿，她發現，一例一休已經被標籤化，民眾其實已經不是因為一例一休的內容而不滿，「而是一例一休已經和負面經濟印象連在一起。」

「政府這時候要進行修法其實也可以理解，只是一例一休要怎麼修，就很耐人尋味，而且要很小心。」廖蕙芳說，行政院提出的輪班間隔由11小時改為例外8小時；每個月加班時數由46小時增加到54小時，不過有3個月總時數138小時的總量控管；七休一有條件放寬成十四休二，這三項都有很大的爭議。

廖蕙芳表示，行政院的修法版本將輪班間隔由11小時改為例外8小時，在勞動現場有沒有辦法防止例外變成原則，的確會令人憂心。

此外，她說，加班時數由每月46小時放寬到54小時，以及七休一改成有例外的十四休二，嚴格說來並不是一例一休的內容，明顯是給資方彈性，但對勞方而言工時就會增加，也就是說「給資方彈性」和「增加勞方工時」其實是一體兩面，就看政策的選擇如何。1061229

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