為食安把關　嘉縣頒品牌農業認證標章

為確保農牧場至餐桌的食材安全，嘉義縣政府從農漁畜場「源頭生產端」即擬訂輔導管理與檢驗管控作業，針對地方特色產業建立農業品牌認證，如甜姐兒、好嘉小番茄、黃金烏魚子、小果番茄女兒紅及朴子五穀雜糧等，並推動「嚴選達人、嘉倍安心」健康安全的農產品，未來將結合食安大樓與GLOBAL G.A.P全球農業優良規範，統合建立一套嚴謹的標章認證機制，從源頭就徹底把關。

嘉義縣政府為食安把關，推動「達人嚴選、嘉倍安心」認證計畫已第三年，迄今共47場畜牧場、8家農會、合作社與16位農民通過認證，縣長張花冠12月29日公開授證並勉勵農民與業者，未來結合即將營運的食安大樓與GLOBAL G.A.P國際認證規範，要讓嘉義縣食材成為台灣農業的新「食」代。

縣府104年以「食安在嘉」品牌農業拔尖計畫參加衛服部全國食安拔尖計畫評比，勇奪全國第一名，106年獲得食安五環政策計劃分組第一名，輔導農民參加2017年全國十大神農選拔，有2人獲選十大神農，2人獲選模範農民，成績名列全國第一。

另外，近日在臺南區農業改良場舉辦的「2017健康優質設施小果番茄競賽」，嘉義縣農民以93分最高分坐上冠軍盟主寶座，全國16個獎項中，嘉義縣抱走15面獎牌，嘉義縣推動品牌農業認證成績，有目共睹，農業實力獲得各界激賞。

29日是縣府今年最後一個上班日，張花冠在中庭親自頒證「達人嚴選、嘉倍安心」標章，並使用認證的食材烹飪一道比臉蛋還要大的「嘉倍安心戰斧豬排」創意料理，呼籲消費者購買在地優質農畜產品、搭配健康烹煮方式，就是一道健康、安心的「嘉倍安心」料理。

張花冠表示，「嘉倍安心」是針對農牧場源頭「場域」的認證計畫，通過場需經縣府每年持續抽驗、稽查及專家學者實地評核等層層考驗，至今有47場畜牧場取得認證。為提升消費者認同、建立責任農業及優質品牌形象，申請「達人嚴選」標章產品也需經農藥檢驗合格、專家委員會嚴格審核，已有31家業者、40項產品通過認證，縣府將持續輔導業者加入認證行列，確保源頭安全，打造值得消費者信賴的「嚴選達人、嘉倍安心」農業品牌形象，創造嘉義縣農業新「食」代。