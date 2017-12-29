NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈林智勝打率跌破3成　俠盜大勝鯊魚高鐵雲林站寒冬送暖　捐血傳愛勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
財經

新台幣全年大升逾8%　睽違4年再次以2字頭封關

記者許家禎／台北報導2017/12/29 17:00
▲股匯今日2017年封關，新台幣終場收在29.848元，貶值0.8分，若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年升值了8.14%。（圖／NOWnews 資料照片）
▲股匯今日2017年封關，新台幣終場收在29.848元，貶值0.8分，若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年升值了8.14%。（圖／NOWnews 資料照片）

台股2017年今（29）日封關，收盤上漲75.22點，收在10642點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元，創下台股史上首度萬點封關紀錄，合計三大法人買超75.05億元。至於新台幣今日收盤29.848元、貶值0.8分，若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年升值了8.14%，是睽違4年，再次以2字頭封關。

台股2017年今（29）日最後一天交易日封關，收盤上漲75.22點，收在10642點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元，創下台股史上首度萬點封關紀錄。統計全年指數上漲1389.36點，全年漲幅達15%。

而三大法人今日全數站在買方，投信買超7.15億元、外資及陸資買超65.6億元、自營商買超2.3億元，合計三大法人買超75.05億元。

股匯今日2017年封關，新台幣匯率盤中一度狂飆1.9角到29.65元價位，但午盤時卻逆勢由升轉貶，終場收在29.848元，貶值0.8分，為連續9天收在2字頭，若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年升值了8.14%。

回顧過去，新台幣2012年封關價為29.136元、2013年收29.95元、2014是31.718元、2015為33.066元、2106則是32.279元，今年2017年收29.848元，雖收貶，但一年下來升值2.431元、升幅達8.14%，也是睽違4年後再次以2字頭封關

 

 

關鍵字新台幣台股匯市股匯2字頭三大法人
你有賺到？今年每位股民賺130萬歷史新高　全民上網率破8成

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan