新台幣全年大升逾8%　睽違4年再次以2字頭封關

台股2017年今（29）日封關，收盤上漲75.22點，收在10642點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元，創下台股史上首度萬點封關紀錄，合計三大法人買超75.05億元。至於新台幣今日收盤29.848元、貶值0.8分，若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年升值了8.14%，是睽違4年，再次以2字頭封關。

台股2017年今（29）日最後一天交易日封關，收盤上漲75.22點，收在10642點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元，創下台股史上首度萬點封關紀錄。統計全年指數上漲1389.36點，全年漲幅達15%。

而三大法人今日全數站在買方，投信買超7.15億元、外資及陸資買超65.6億元、自營商買超2.3億元，合計三大法人買超75.05億元。

股匯今日2017年封關，新台幣匯率盤中一度狂飆1.9角到29.65元價位，但午盤時卻逆勢由升轉貶，終場收在29.848元，貶值0.8分，為連續9天收在2字頭，若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年升值了8.14%。

回顧過去，新台幣2012年封關價為29.136元、2013年收29.95元、2014是31.718元、2015為33.066元、2106則是32.279元，今年2017年收29.848元，雖收貶，但一年下來升值2.431元、升幅達8.14%，也是睽違4年後再次以2字頭封關。