國防預算將每年穩定成長 蔡總統致詞全文

我們所處的年代，是一個瞬息萬變的年代。在這樣的一個年代裡，每一個國家的執政當局，都在重新思考並且重新檢視自己國家的整體安全戰略，以及未來發展方向。

2017年即將步入尾聲，今年的年終記者會，我們特別選擇在中科院舉辦。這裡是台灣國防科技的重鎮，在這裡辦記者會，凸顯我們強調國防自主，捍衛台灣民主的雙重決心。

（中央社記者葉素萍桃園29日電）總統蔡英文今天特別選在中科院舉辦年終記者會，凸顯國防自主的重要性。總統強調，自身國防能力的提升，是國家安全最終的保障，每一年的國防預算都會在合理的範圍內穩定成長。

尤其是台灣，我們身處在一個多變的地緣政治環境當中。中國大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯。這可以從解放軍頻繁的機艦活動中，看出端倪。朝鮮半島的緊張情勢，東亞海域跟南海領土的爭議，也都讓這個區域的態勢，變得更加複雜。

如果再加上美中之間的戰略競合、區域經貿整合的停滯，以及地緣政治衝突的可能性持續存在，台灣更沒有犯錯的本錢。

所以，如何在區域及全球的眾多變數當中，找到台灣的定位和出路，是我就任總統以來，最努力的課題之一。

這就是為什麼我一直強調國防自主的原因。台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障。

身為中華民國的總統，我有責任捍衛國家的主權，也有責任維繫區域的和平跟穩定。

現場的這兩架模型機，一架是我們自主研製的「騰雲機」，它是具有偵蒐能力的多功能無人機，在這裡，我要告訴國人，它即將開始量產。

另一架則是新式高教機。透過中科院和台灣本土廠商的自研自製，2020年，新式高教機一定會如期首飛，這將是我們「國機國造」的關鍵一步。

台灣不大，但是我們保家衛國的決心很大。身為中華民國三軍統帥，我給自己最重要的任務之一，就是永遠持續強化國防戰力、守護國家安全的總統。

這一年多來，國軍的士氣已經逐漸回升，社會大眾對國軍的支持，也都持續提高。這是我擔任總統以來，最感到欣慰的一件事。

在這裡，我要鄭重宣示，接下來，我們每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長。「國防自主」不會是口號，它是我們每天全力實踐的工作。

此外，在國際經貿戰略上，我們看到，美國提出了「自由開放的印度─太平洋」戰略，中國大陸提出了「一帶一路」，日本和印度共同倡議「自由走廊」，南韓則提出「新南方政策」。這些不同的主張，在在都凸顯了，區域內各國都想建立更緊密的經貿關係。

台灣也有自己的戰略。「新南向政策」，就是我們重點突圍的「亞洲區域戰略」。這個政策已經獲得東南亞和南亞國家的迴響。

過去一年多以來，在貿易、投資、觀光、以及文化等領域上，我們加強了跟各國的交流合作。不僅如此，為了提供雙方人民在往來上的制度性保障，我們也大力推動資深官員互訪、以及各領域的雙邊會談，並且積極簽署各項備忘錄和合作協議。

今年1月到10月，台灣和新南向的十八個國家，雙邊貿易總額跟去年相比，成長將近2成。觀光客成長超過三成，留學生人數超過三萬一千人，現在台灣的街上，經常可以看到，來自新南向國家的朋友。這就是新南向的成果。

台灣往南走，就會找到新的機會。未來一年，「新南向政策」，將邁入全面推動及全面整合的階段，我們會在既有的合作基礎上，發展和新南向國家的策略夥伴關係。

我們也要針對台灣具優勢、有能力南向發展的產業，包括石化、農業、醫療產業等等，整合民間及政府力量，並且同步整合強化支援機制，尤其是對中小企業的輔導和協助，透過團隊力量，和有意願合作的國家，共同打造新南向產業生態鏈。

要維持區域的和平與繁榮，兩岸關係是一個重要的關鍵。我要請國人同胞放心，兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在過去國民黨威權時代，不相往來的老路。

維持現狀是我們不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾。亞洲的和平、繁榮和發展，是區域內所有國家的責任，而兩岸的問題，就是區域和平的問題。我們會善盡區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。

不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，這是全體台灣人民共同的期待，也是我的使命。

我們上任以來，我和陳建仁副總統，已經代表中華民國，總共出訪5次。我們在世界上的許多角落，看到台灣的技術團、醫療團和外交人員，透過專業和努力，一次又一次向世界證明，台灣有意願，也有能力，為國際社會做出更多貢獻。

不論是在產業創新、永續發展、或人道救援等各種議題上，台灣都積極參與、全力以赴。台灣是國際社會中一個有意義的存在，這就是「踏實外交」，這就是台灣的力量。

台灣要有力量，最重要的，就是經濟要強。全球景氣正在好轉，在這樣的環境下，政府最重要的任務，就是要把握這一波景氣復甦，加速推動下一個世代的基礎建設，以及加速國內產業結構的轉型。

上星期，嘉義市鐵路高架化動土了，台中市的捷運，明年底就要試運轉。去年年終記者會上，我宣示要做的「前瞻基礎建設計畫」，也正在陸續啟動。

「5+2產業創新計畫」，現在也有不錯的表現。過去一年多來，太陽光電裝置容量，已經增加一倍。台灣發展離岸風電的政策，也得到全世界綠能業者的關注。

2020年以前，台灣的綠能市場，將獲得超過2500億元的國內外投資。台灣正在變成全世界綠能企業的投資對象。這是過去未曾發生的事。這些投資帶來的，不只是電力，還有更多的優質工作機會。

除了綠能之外，透過「智慧機械產業推動方案」，台灣的傳統產業也在轉型。許多傳統的工廠，開始導入智慧製造。產品品質提高了，對於專業人才的需求也提高了。高薪的工作，就是這樣被創造出來的。

同時，政府也針對總體市場的法規面，做出檢討，該調整的法規，就趕快修改或立法，讓法規能夠與時俱進，成為推動經濟發展的助力，而不是束縛。

我們也訂定了「攬才專法」，來招募更多優秀的外國人才。我們修改了「產業創新條例」，給新創產業更多發揮的空間。接下來，還要推動稅改，和修改「公司法」，讓整體經濟環境更有競爭力。

我要特別強調，經濟產業的轉型，不只是將過去停滯、落後造成的差距追趕回來，而且也要針對近來全球經濟貿易情勢的巨大變化，進行更前瞻的的布局和調整，我們是在和時間賽跑，政府將匯聚各方力量，全方位調整、改善經濟及產業的體質和結構。

只要我們有決心，就一定可以讓台灣的經濟脫胎換骨，再次創造台灣經濟奇蹟。

這個政府在做的事，都是過去政府應該做，但是，考量政治成本後沒有做的事。

做了會得罪人，所以寧可不要做。這是一個惡性循環，也是今天台灣社會，之所以讓年輕人感到不公平、感到被剝奪的原因。

今年，牛津字典的年度代表字，是「youthquake」，它反映出年輕世代對社會帶來的震撼。這是全世界共同的現象，台灣的年輕人當然也不例外。

如果年輕人還願意聽政府講幾句話，我想告訴你們，我了解各位心中對未來的焦慮。我會盡一切可能，來翻轉國家的未來。2018年，我給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴，改善年輕人的低薪問題。

我們要用五個方法，來終結青年低薪。

第一個方法，也是最關鍵的，就是要讓產業順利的升級跟轉型。像我剛剛提到的「國機國造」計畫，它已經創造了700多個航空研發製造人才的工作機會，未來整個產業總共會增加到2000個。

今天我們開記者會的中科院，從去年520開始，已經新聘了將近1500名員工。在我們召開記者會的同時，這些年輕人正在為台灣的國防產業奮鬥。像這樣優質的工作，才能根本改善青年人的低薪問題。

同時，我們還會把低薪的行業，一個一個盤點出來，協助它們導入新科技，或是改變商業模式，來加速升級跟轉型。

第二個方法，是要持續鼓勵企業加薪。如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。當企業把更多利潤分享給員工，提高員工消費的能力，景氣就會正向循環，對企業和勞工都有好處。

第三，基本工資的調整不會停。以前，22K對有些年輕人可能是起薪的天花板，這一年多來，經過兩次基本工資的調升，再過幾天，也就是從2018年開始，22K就要變成起薪的樓地板。

接下來，我們更要推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定，建立一個法制基礎，也提供足夠的空間，讓所有影響工資的因素，可以被納入最低工資的討論。

基本薪資的提昇不是一步到位，我們也不會讓中小企業獨自面對。政府會給予輔導和協助，讓產業的生產力，可以跟上薪資成長的速度。

第四、有一些從事低薪、非典型工作的年輕人，政府有責任提供他們充分的職涯諮詢、足夠的職業訓練，甚至津貼鼓勵，讓他們在職涯上有更多選擇的機會。

第五、我們要減輕年輕人的生活負擔。社會住宅、公共化托育及幼教、長照，我們都會全力推動。我也知道，許多年輕人，特別是出身弱勢家庭的年輕人，背負了沉重的學貸。

針對這個情形，我們會開始研議，再進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。

在改善青年低薪的同時，我們也會同步關注弱勢就業者的處境，逐步提升婦女、中高齡、原住民族、新住民、以及其他非典型工作者的薪資和勞動環境。

當然，這些方法都需要一些時間，它們不會立竿見影。但我告訴自己，也想藉著這個機會，告訴我們所有的行政團隊，解決青年低薪問題，是我們的責任。如果我們現在不開始，我們對不起這個世代，以及未來幾個世代的年輕人。

從去年520就職以來，我對自己最重要的期許是，我要做以前的總統不敢做的事，我要推動以前政府不敢推動的改革。

原本搖搖欲墜的公教年金制度，現在因為年金改革的推動而緩解。過去被認為不可能做到的社會住宅，現在因為修改了「住宅法」和新訂了「租賃專法」，已經透過興建、包租代管和容積獎勵，正在陸續興辦。

幾天前，媒體報導，有一位楊奶奶跟她的3個孫子，成為了台北市第一個，透過「包租代管」，搬進社會住宅的住戶。改變正在發生當中。

而過去層出不窮的食安問題，現在也因為修改了「食品安全衛生管理法」，而增加了查驗的強度、提高了罰則。過去多頭馬車的農產標章，我們也在推動整合，要重建消費者的信心。改變在這裡也正在發生當中。

過去無法大幅擴充的長照服務系統，在我們把財源確定下來之後，今年「長照2.0」終於上路了。服務的對象，不僅人數增加，更是從4類擴大到8類，將照顧服務的項目，從八項增加到17項，尤其像是失智症，也納入長照的範圍內，讓更多家庭可以減輕負擔。

針對國人關心的公共托育和幼教、空氣污染以及水資源的公平利用等問題，我們也都一個一個提出具體的解方。

今年，我們開辦了第一個全國性的原住民族廣播電台，以及客家廣播電台。在這個月，大家批評的「鳥籠公投法」，也已經被修正了。眾所企盼的「促進轉型正義條例」，也完成立法，台灣終於加入推動轉型正義國家的行列。

司法改革是重點。司法改革國是會議的決議正在落實，國民法官制度的草案初稿也已經出爐。政黨競爭因為「政黨法」，和「不當黨產處理條例」的施行而更公平，過去牽扯不清的黨產問題，也一一在釐清。

我心裡很清楚，大家期待我跟過去的政府不一樣，也相信我有比別人更強的決心，來推動台灣的改革跟轉型。

我們所有的努力，都指向一個共同的目標，我們要讓下一個世代的台灣年輕人，生活在一個不一樣的國家當中。

就任總統這500多天以來，其實我的心情蠻複雜。看到這個國家有新的改革完成、有新的制度上路，心裡真的很欣慰。不過，每次改革遇到困難，或是阻礙的時候，晚上回到家裡，我也會反覆地想，我真的要再堅持下去嗎？

每次想，我的答案都一樣，我一定要堅持下去，這些事一定要做。我知道，改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，這一點我早有心理準備。

但是，只要改革對台灣有利，我無怨無悔。就算再來一次，我仍然願意為了打造一個不一樣的台灣，堅持改革，奮戰到底。

2017年，看似紛紛擾擾，但是在紛紛擾擾之中，台灣確實在往前走。

星期三，賴院長召開年終記者會，說明未來一年的工作重點，展現出我們是一個有方向感、有企圖心的團隊。在這裡，我要給包括行政院、立法院在內所有的執政團隊，最大的肯定。

我要再次強調，改革不能等，轉型必須急行軍。我們腳步要穩健，但速度不能慢下來。

在今天談話的最後，我要請大家看看我後面的背板，這是玉山，台灣的第一高峰。執政團隊明年的目標，就是帶領台灣克服困難、邁向高峰。

上坡的路再辛苦，只要想到前面有美好的風景，我們就有信心繼續走下去。在這裡，提早我要祝福所有國人同胞，新年快樂，明年一年，幸福共好。謝謝大家。1061229