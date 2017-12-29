北港扶朝長青食堂周年慶　百餘長者同樂

為慶祝北港扶朝長青食堂啟用滿一週年，今(29)日舉辦週年慶祝活動，百餘位參與長青食堂的長輩以及志工共聚享受午餐佳餚，縣長李進勇、縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港鎮長張勝智、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人也到場與長輩們同樂，並歡迎更多的在地長輩加入共食的行列。

李進勇表示，一年前扶朝長青食堂熱鬧啟用，在這一年間，原本用餐的人數從40餘位成長至80多位，宛如一個精美的日照中心，促成扶朝長青食堂如此興盛的原因，除了有縣府的資源挹注，民間團體、善心人士、志工朋友更是幕後的最大功臣；目前縣內已有46個長青食堂，週一至週五午餐時間全縣有超過3,000位的長輩一起同餐共食，縣府也會持續推動長青食堂的成立，鼓勵更多長輩走出戶外一起享用午餐，更同時提升長輩們參與社區課程、保健活動的意願，讓長輩們開心呷百二。