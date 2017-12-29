北港扶朝長青食堂周年慶　百餘長者同樂

為慶祝北港扶朝長青食堂啟用滿一週年，今(29)日舉辦週年慶祝活動，百餘位參與長青食堂的長輩以及志工共聚享受午餐佳餚，縣長李進勇、縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港鎮長張勝智、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人也到場與長輩們同樂，並歡迎更多的在地長輩加入共食的行列。
李進勇表示，一年前扶朝長青食堂熱鬧啟用，在這一年間，原本用餐的人數從40餘位成長至80多位，宛如一個精美的日照中心，促成扶朝長青食堂如此興盛的原因，除了有縣府的資源挹注，民間團體、善心人士、志工朋友更是幕後的最大功臣；目前縣內已有46個長青食堂，週一至週五午餐時間全縣有超過3,000位的長輩一起同餐共食，縣府也會持續推動長青食堂的成立，鼓勵更多長輩走出戶外一起享用午餐，更同時提升長輩們參與社區課程、保健活動的意願，讓長輩們開心呷百二。
▲縣長李進勇表示，北港扶朝長青食堂成立週年，鼓勵更多長輩走出戶外一起享用午餐。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）
嘉義縣社會局副局長張翠瑤的母親也是扶朝長青食堂的成員，她今日也特別到場感謝李縣長推動此政策，並率領嘉義縣社會局同仁前來觀摩取經，張翠瑤表示，雲林開辦長青食堂，除了可為外出打拚的子女照顧家中長輩外，自己也從媽媽臉上的笑容看到此政策實施的最大效益。
▲嘉義縣社會局副局長張翠瑤感謝李縣長推動長青食堂政策。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）
縣府社會處表示，縣府持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做為開端，結合縣內的其他老人福利措施，例如樂齡中心、長青學苑、社區關懷據點、日間托老、日間照顧等多種措施給予長輩們全面性的照顧。
此外，縣府也推出老人與身障者電子乘車票證、設置幸福專車服務，以及持續改善各鄉鎮市的老人會館環境，打造雲林成為高齡友善的幸福城市。
▲百餘位加入長青食堂的長輩以及志工共聚享受午餐佳餚。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）