長榮海運再添生力軍　新造貨櫃輪命名

台船公司董事長鄭文隆表示，長榮海運2800 TEU級全貨櫃輪「EVER BIRTH」的命名，是長榮集團向該公司訂造的10艘同系列貨櫃輪中的第3艘，其餘7艘預計於明(107)年全數完成交付。

長榮海運公司委託台灣國際造船公司訂造的全貨櫃輪命名及擲瓶儀式，是由台船公司董事長鄭文隆主持，由長榮海運董事長張正鏞命名，長榮海運董事長夫人林玫君擲瓶。

長榮海運再添生力軍，該公司向台灣國際造船公司訂造的全貨櫃輪，於29日上午，在台船公司碼頭，舉行命名及擲瓶，經該公司董事長張正鏞命名為「EVER BIRTH」。

鄭文隆董事長指出，該系列貨櫃輪是台船累積近10餘年來技術研發成果，專為長榮集團量身打造的經典船舶，前兩艘已於今(106)年9月3日及10月26日加入長榮海運的營運團隊，無論速度、裝備、系統或性能，相信均能為長榮海運創造豐厚的利潤。

鄭文隆進一步指出，「EVER BIRTH」能夠順利完工交船，是許多人共同努力的成果，他要感謝長榮海運駐廠監造代表、美利堅驗船公司(ABS)的驗船師，及台船全體同仁與供應、協力廠商的辛苦付出與協助，並致上最高的敬意。

該貨櫃輪船長211.9公尺，船寬32.8公尺，載重噸達3萬7,534噸，可裝載2926個20呎標準貨櫃，並能滿足國際海事組織(IMO)能源效率指標(EEDI)的最新節能及環境保護標準，並兼顧船速、油耗與裝載等性能，是新一代高裝載的經濟性綠色船舶。